School in Gendringen dicht na corona-uitbraak

De Christoffelschool in Gendringen houdt voorlopig haar deuren gesloten vanwege een coronauitbraak. Bij drie leerlingen en een leerkracht van de basisschool is het virus al vastgesteld, daarnaast laten een aantal docenten met klachten zich woensdag en donderdag testen.

Van onze mediapartner REGIO8

"Dinsdagavond hebben we alle ouders gebeld om te laten weten dat we vanaf woensdag de school dicht zouden houden", aldus directeur Dosje Lubbers. "De gezondheid van kinderen en het personeel moet altijd voorop staan en vandaar dat we besloten hebben de school dicht te houden." De school plaatste maandag al de klas van één van de besmette leerlingen in quarantaine en dinsdag volgden nog drie groepen. "De leerlingen die besmet zijn hebben broers en zussen die ook bij ons op school zitten in andere groepen", verklaart Lubbers. "We wilden verdere verspreiding van het virus voorkomen en doen dit voor de veiligheid van de hele school."

Lubbers geeft aan zo snel mogelijk te willen overschakelen naar digitale lessen: "Dat hebben we natuurlijk al gedaan, dus dat willen we vanaf morgen (donderdag, red) weer gaan doen." Vrijdag hoopt de directeur van de Gendringse school een beslissing te kunnen nemen over een mogelijke heropening van de school. "Dan hopen we dat de uitslagen van de coronatesten binnen zijn", aldus Lubbers. "Dan hebben we meer zicht op de situatie en kunnen we ook gaan beslissen wanneer we weer verantwoord open kunnen."