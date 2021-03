Politiek wil vijf gemeenten verenigen om Land van Maas en Waal groots te promoten

Om het Land van Maas en Waal op de kaart te zetten, hoopt Druten vijf gemeenten in de regio zover te krijgen om mee te werken aan een nieuwe toeristische visie. Volgens de lokale politiek is de streek tot op heden altijd een beetje vergeten. Een nieuw online portaal en een promotiecampagne met plaatselijke ondernemers moet daar verandering in brengen.

Er is een hoop te beleven in het Land van Maas en Waal, maar de regio is nooit echt prominent op de kaart gezet als een toeristisch gebied. Daarom ontwikkelt Druten nu een nieuwe visie voor haar geliefde streek, zodat vakantiegangers precies weten wat er allemaal te doen is. Die moet voor de zomer op tafel liggen. En dat pakt ze groots aan: inmiddels is de hulp ingeschakeld van vier buurgemeenten die allemaal een steentje bij kunnen dragen.

“Vanwege corona zitten tripjes naar verre oorden er niet in. Juist nu gaat men op vakantie in eigen land”, begint Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten. “Daarom willen we een gezamenlijk verhaal met onze buurgemeenten formuleren om te laten zien dat we iets te bieden hebben.”

Crisishulp voor ondernemers?

Samen met De Dorpslijsten dient Kernachtig Druten donderdag een motie in waarmee de politici pleiten voor zo’n portaal op de gemeentesite: één plek waar alle toeristische informatie te vinden is. “Het is een eerste stap in de juiste richting”, meent Worm. Bovendien is het volgens hem meer dan alleen een online platform. “Het is een manier om te laten zien dat we sterke banden hebben met onze buren, dat we samen zoiets op touw kunnen zetten.”

Dat project wil Druten uitvoeren met Wijchen, Beuningen, Heumen en West Maas en Waal. In die laatste gemeente besprak de coalitie dinsdagavond de plannen. Inmiddels is de politiek ook daar enthousiast. “Veel mensen kennen onze streek helaas niet goed. Als je kan promoten, moet je dat doen. Het liefst samen”, deelt Trees Boerakker, raadslid in West Maas en Waal. “Zo kunnen we bijvoorbeeld ook lokale ondernemers steunen die het nu zo zwaar hebben. Denk aan horecazaken of campings. Die bieden we graag meer perspectief.”

‘Wij kennen hier geen Flipje’

De ondernemers zien dat ook wel zitten. “We zijn altijd in nauw overleg met de gemeente om toerisme een boost te geven”, vertelt Christel van der Zandt, eigenaar van Landwinkel de Zandroos. Met een appelboomgaard in de achtertuin en streekproducten in de schappen, probeert ze met haar zaak de Drutense cultuur in stand te houden. “Fruitteelt is kenmerkend voor onze regio. Helaas heeft het Land van Maas en Waal dat nooit echt uitgedragen. Dat is een gemiste kans. Wij kennen hier geen Flipje van Tiel, maar we hebben genoeg te bieden.”

Zie ook: 'We zijn altijd een beetje vergeten', politiek wil Land van Maas en Waal op de kaart zetten

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier