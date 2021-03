Grote verdeeldheid in Doetinchem over koopzondagen: 'Misschien komen we er niet uit'

“We zijn als gemeenteraad zo verdeeld dat we de discussie iedere vier jaar opnieuw moeten voeren”, zegt raadslid en voorzitter van de werkgroep Ans Putman. “Nu is er een onderzoek geweest onder inwoners en ondernemers, waarna we op basis van een goede argumenten een beslissing willen nemen over de koopzondagen. Hopelijk komen we er dit keer wel uit, maar het kan maar zo dat het niet zo is”, waarschuwt Putman.

Uit een enquête die is gehouden onder alle ondernemers in de gemeente Doetinchem blijkt dat 29 procent de huidige koopzondag op de laatste zondag van de maand in stand wil houden. 7 procent kiest voor twee zondagen in de maand open. Van de ondernemers wil 36 procent het liefste de winkel iedere zondag open en 28 procent houdt de deuren op zondag liever helemaal gesloten.

'Geef de ondernemers de keuze'

Ondernemer Sabine Hoogenkamp heeft een winkel in het centrum van de stad en vindt dat ondernemers vrijgelaten moeten worden in wanneer zij op zondag de deuren openen. “Ik vind dat wij als ondernemer de keuze moeten hebben wanneer we willen ondernemen”, zegt Hoogenkamp. “Als dat voor mij de zondag is, dan moet ik die ruimte krijgen.”

Hoogenkamp ziet die behoefte ook terug bij haar vaste klanten. “Mensen willen eruit op zondag, willen winkelen en van de horeca genieten, dus ik zie het echt als kans.”

'Ik krijg het qua personeel niet voor elkaar'

Als het aan ondernemer Jorg Groenendijk ligt, eigenaar van een telefoonwinkel, blijft de situatie zoals het is met één koopzondag in de maand. “Ik krijg het qua personeel niet voor elkaar om op zondag te werken en daarbij goede kwaliteit te leveren”, zegt Groenendijk. “Ik wil de winkel niet op maandag sluiten, omdat mijn personeel er niets aan heeft om op deze dag vrij te zijn. Dat is op een zondag anders.”

Daarnaast is Groenendijk bang voor een versnipperd winkelaanbod. “Dat is geen reclame voor de stad. Het winkelend publiek gaat dat ook niet snappen als de ene winkel wel open is en andere niet.”

'Verrassing wat er uit gaat komen'

Vanuit de raadswerkgroep liggen nu verschillende opties op tafel waar de gemeenteraad zich donderdagavond over mag buigen. “Het kan variëren van iedere zondag open tot alle winkels op zondag dicht”, zegt Putman. “Het is ook voor mij nog een verrassing wat er uit gaat komen.”

Putman hoopt dat na dit onderzoek dat er duidelijkheid is voor ondernemers en discussie over koopzondagen verleden tijd is. “Helderheid zou het allermooiste zijn”, zegt Putman. “ Niet alleen voor ondernemers, maar ook voor de mensen die komen winkelen.”

De gemeenteraad van Doetinchem praat donderdagavond over de invulling van de koopzondagen.