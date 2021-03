Dit waren de dodelijkste stalbranden in onze provincie

De raad startte het onderzoek in oktober 2019 na een aantal stalbranden waarbij tienduizenden dieren omkwamen. Normaal gesproken is de Onderzoeksraad ongeveer een jaar met een rapport bezig, maar de omvang bleek groter dan aanvankelijk ingeschat.

Veel kippen en varkens

Kippen en varkens hebben de kleinste kans om een stalbrand te overleven. Hun stallen zijn zo ingericht dat het lastig is om alle dieren te bevrijden als er brand uitbreekt.

Uit onderzoek van Investico blijkt dat er tussen 2012 en 2020 tien varkensstalbranden in onze provincie waren. Daarbij kwamen in totaal bijna 30.000 dieren om. Dat is volgens het platform voor onderzoeksjournalistiek relatief het grootste aantal dode varkens van ons land.

Er waren in acht jaar tijd ook dertien dodelijke branden in rund- en pluimveestallen. Vooral veel kippen kwamen daarbij om het leven, in totaal 150.000.

Op een rij

Ook de afgelopen maanden zijn door stalbranden duizenden dieren omgekomen. In Netterden overleefden de meeste varkens een grote brand, maar kippen in Barneveld, Beltrum en Harskamp hadden minder geluk. De grootste stalbranden van de afgelopen jaren op een rij:

13 juni 2020, Barneveld

Bij een boerenbedrijf aan de Donkervoorterweg in Barneveld woedde 's nachts een brand. Hoeveel kippen daarbij omkwamen is nooit precies duidelijk geworden, maar volgens Animal Rights gaat het om zo'n 22.000 leghennen.

11 mei 2020, Harskamp

Ook in Harskamp kostte een grote brand het leven aan duizenden kippen. Daar ging het om 24.000 dieren die in een schuur van zo'n 20 bij 80 meter zaten.

De kippenschuur in Harskamp brandde in mum van tijd af. Foto: Damian Ruitenga/News United

20 juni 2019, Meddo

In Meddo ging het eens niet om een brandende kippenschuur, maar om ruim 900 varkens die waren gestikt. Dat gebeurde nadat het ventilatiesysteem was uitgevallen en de boer uitging van een loos alarm.

28 oktober 2018, Barneveld

Nog een brand in een kippenschuur in Barneveld. Bij deze stalbrand aan de Scherpenzeelseweg kwamen zo'n 20.000 kippen om.

31 juli 2018, Didam

De laatste grote stalbrand in onze provincie waarbij varkens omkwamen, was aan de Tatelaarweg in Didam. Daarbij gingen 2500 dieren dood.

27 juli 2017, Erichem

Een jaar eerder was het al raak, destijds in een megastal in Erichem, bij Geldermalsen. Door de brand bij De Knorhof kwamen alle 20.000 varkens om. Er werd ook meerdere keren een NL-Alert verstuurd vanwege de rook en asbest die vrijkwam.

De brandende megastal in Erichem. Foto: Omroep Gelderland

6 januari 2017, Nijmegen

Ook in Nijmegen waren varkens de dupe van een stalbrand. Die woedde in een stal aan de Palkerdijk. Zo'n 3000 varkens kwamen om.

23 juni 2016, Groesbeek

Blikseminslag zorgde ervoor dat een stal met zo'n 40.000 kippen in brand vloog in Groesbeek.

18 juni 2016, Buurmalsen

Zo'n 38.000 kippen kwamen om bij een brand bij een pluimveebedrijf in Buurmalsen. De dieren zaten in twee schuren, die niet meer te redden waren. Wel werd een derde schuur en nabijgelegen woonhuis gered.

23 februari 2015, Putten

Een nachtelijke stalbrand in Putten kostte zo'n 2000 varkens het leven. De brand woedde aan de Nijkerkerstraat.

8 februari 2015, Voorthuizen

Bij een brand in een kippenschuur in Voorthuizen kwamen in 2015 ongeveer 24.000 kippen om. Enkele honderden dieren werden gered.