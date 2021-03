Streep door kunstwerk in perenboomgaard Winssen: ‘Te weinig draagvlak’

Voorlopig geen Anima Mundi in Winssen. Foto: Still uit animatie van van Stichting Anima Mundi

De gemeente Beuningen ziet af van het plan voor een groot kunstwerk in een perenboomgaard bij de Dijk in Winssen. In de raadsvergadering bleek geen meerderheid voor het plan voor een grote zuilengalerij, tot grote opluchting van de inwoners van Winssen.

Inwoners van Winssen maakten zich ernstige zorgen over de eventuele bouw van het kunstwerk, genaamd Anima Mundi, in de boomgaard. Toen het bestemmingsplan in het najaar ter inzage lag, werden 157 zienswijzen ingediend. Een meerderheid van de raadsleden sloot zich aan bij de bezwaren van de inwoners.

Gebrek aan draagvlak

Doorslaggevend voor de meerderheid van de raadsleden bleek het gebrek aan draagvlak onder de inwoners van Winssen. Alwin Steeg (D66): “De initiatiefnemers hebben er veel aan gedaan om het draagvlak in Winssen te vergroten. Toch blijkt dat er nog steeds onvoldoende draagvlak is”. GroenLinks en D66 bleken het uiteindelijk binnen de fractie niet eens te worden, en besloten daarom gescheiden te stemmen.

Het kunstenaarsechtpaar Adelheid en Huub Kortekaas is al twaalf jaar bezig met Anima Mundi, dat hun levenswerk zou moeten worden. Het eerste ontwerp werd vijfendertig jaar geleden al gemaakt. In een eerder plan was het kunstwerk bedoeld voor op de Dijk in Winssen, twee jaar geleden werd het plan verplaatst naar de perenboomgaard. Met het afwijzen van de bestemmingsplanwijziging is die locatie nu van de baan, mogelijk komt er nog een nieuw plan.