'Eet veel bananen', monsterhit van Ronnie Ruysdael na twee jaar eindelijk terug op YouTube

Na twee jaar is de clip van het liedje 'Eet veel bananen' van de Nijmeegse zanger Ronnie Ruysdael terug op YouTube. De video van het populaire nummer was om onduidelijke reden verdwenen, maar tot grote vreugde van Ruysdael heeft de videosite de clip 'teruggezet'.

Ruysdael nam het nummer en de clip ooit op met collega-zanger Rinus. Diens manager spendeerde veel tijd en moeite in eerherstel voor de video op YouTube. "Hij is er tot in Amerika, tot in de top van YouTube aan toe, achteraan gegaan", zegt Ruysdael. "Bij YouTube zeiden ze op een gegeven moment: we gaan het uitzoeken. En nu is het terug."

Dat doet Ruysdael wel wat, geeft hij toe. "Het is toch een pareltje voor Rinus en voor mij. Jong en oud vindt het een leuk clipje, een gek nummer. Het is de best bekeken clip waaraan ik ooit heb meegewerkt. Het is toch fantastisch dat je een clip hebt die door 7,2 miljoen mensen, bijna de helft van alle Nederlanders, is bekeken?", aldus Ruysdael.

Feestelijk liedje, spraakmakende combinatie

De Nijmegenaar is er op straat al over aangesproken, zegt hij: de mensen weten dat 'Eet veel bananen' weer op YouTube terug te vinden is. "Het is een feestelijk liedje, en de combinatie die we destijds vormden was spraakmakend. Het was gelijk goed, we hadden binnen no-time een miljoen views te pakken."

De rentree van 'Eet veel bananen' is ook een lichtpuntje in lastige tijden. Ruysdaels agenda is vrij leeg, want optreden kan al geruime tijd niet. Gelukkig heeft Ruysdael andere bezigheden. "Vorig jaar vroeg iemand of ik een promotievideo wilde maken voor zijn bedrijf. Een Ronnie Ruysdael-fillempie. Met een hoop flauwekul en grappen."

"Dat filmpje ging goed", zegt Ruysdael. "Daar kwam een hele reeks filmpjes uit, bedrijven vonden het leuk. Nu heb ik vanochtend weer een filmpje opgenomen, vrijdag weer een en volgende week een. En ik ben met de muziek geboekt voor wat dingen later dit jaar. Daar verheug ik me heel erg op."

Frank van Dijk sprak op Radio Gelderland met Ronnie Ruysdael: