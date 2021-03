'Wij scoren slechter', burgemeester Aalten bezorgd over aantal coronabesmettingen

Burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten heeft dinsdagavond tijdens de raadsvergadering zijn bezorgdheid uitgesproken over het aantal coronabesmettingen in de gemeente. "Wij scoren slechter dan de andere gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland", waarschuwde Stapelkamp.

"Ik maak me er echt zorgen over", vertelde de burgemeester aan de raadsfracties. "Dat betreft niet alleen het aantal dagelijkse besmettingen in Aalten, de afgelopen week ruim boven de tien. Maar ook de zes of zeven mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis. En er is iemand overleden. We moeten dan ook waakzaam zijn en ons aan de maatregelen houden."

Er blijken grote verschillen binnen de gemeente Aalten. Stapelkamp: "Het percentage dat besmet is ligt in Dinxperlo driemaal zo hoog als in Aalten. Dat is opmerkelijk. De grootste groep die het aangaat is die tussen de 30 en 60 jaar, boven de 80 jaar zie je bijna niemand meer besmet raken. Dat zal te maken hebben met de vaccinaties."

Stapelkamp doet een beroep op de veerkracht van de inwoners. "De mensen zijn de coronamoe, dat merk je", zegt de burgemeester van Aalten. "Premier Rutte zei ook al dat de mensen minder goed de handen wassen en minder afstand houden."

"Volgens mij is het grootste probleem de familiebanden in de privésfeer. Soms zie je bij iemand vijf fietsen voor de deur staan, hoewel er slechts één op bezoek mag. Daar wordt niet op gecontroleerd, het is een strenge aanbeveling."

"Maar mensen willen bijvoorbeeld niet voor het tweede achtereenvolgende jaar een verjaardag of trouwdag missen. Of verspreiden het bezoek over de dag. Daar ligt volgens mij de oorzaak van het aantal besmettingen, hoewel er ook veel meer wordt getest."

