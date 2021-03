Rens van Eijden blijft NEC trouw: 'Ik kies vaak voor zekerheid in mijn loopbaan'

De 33-jarige Van Eijden maakt een sterk seizoen door bij NEC. Hij speelde tot nu toe 25 wedstrijden in de basis en dat is genoeg om de optie in het aflopende contract te lichten. Beide partijen maakten daarover een afspraak in 2018 toen de centrumverdediger weer terugkeerde op het oude nest. "De club weet nu al bijna tien jaar wat ze aan me hebben en ook wat niet. Ik ken op mijn beurt de potentie hier. Die is er altijd geweest. We hopen de stap naar de eredivisie weer te kunnen zetten."

'Eigen schuld'

Eind januari tegen Jong FC Utrecht kreeg Van Eijden een rode kaart die hem een schorsing opleverde van drie duels. NEC ging zonder zijn boegbeeld in de defensie in al die partijen onderuit. Het zegt iets over de waarde die Van Eijden heeft voor het elftal. "Het was eigen schuld dikke bult", kijkt hij nog even kort terug op die kaart. "Gezien mijn verleden vond ik de straf wat overdreven, maar ik begrijp ook dat het op een slaande beweging leek. En dan moet je maar op de blaren zitten."

Vervolgens zette de ploeg van trainer Rogier Meijer, met Van Eijden weer terug in het elftal, een fraaie serie neer van vijf overwinningen op rij. De play-offs werden veilig gesteld. Maar vorige week tegen FC Volendam raakte de Brabander ineens geblesseerd aan zijn enkel.

Terug in play-offs

Van Eijden lijkt goed te herstellen van een afgescheurde enkelband. "Ik denk vier tot zes weken nodig te hebben. Mijn enige taak is nu om goed en sterk terug te keren. Ik ben altijd rustig, blessures horen er soms ook bij."

Van Eijden verwacht er tijdens de play-offs om promotie in mei zeker weer bij te zijn. "Dat denk ik wel te halen, ik hoop wat sneller fit te zijn. De bedoeling is tegen die tijd met NEC echt goed in vorm te zijn."

Van Eijden heeft er, in twee periodes, nu al bijna negen seizoenen opzitten bij NEC. Zijn profloopbaan liep verder langs PSV, Willem II en AZ. Van Eijden speelde bij die laatste club ook Europees voetbal. In 2018 keerde hij na zeven seizoenen terug in De Gofffert. Een lastige keuze, maar zekerheid en gevoel gaven de doorslag voor de ervaren verdediger.

Rens van Eijden in actie tegen Roda JC. Foto: BSR Agency

Australië

Voor het eerst onthult de Brabander nu dat hij in die periode ook naar Australië kon. Bovendien was er belangstelling van meerdere eredivisieclubs voor Van Eijden. "Ik kon naar Sydney FC", vertelt hij. "Dat was natuurlijk wel heel gaaf. Mooi land, mooi weer, een prachtig avontuur. Maar het is ook 24 uur vliegen. Financieel was het niet heel aantrekkelijk en je moet toch veel achterlaten."

Van Eijden besloot te kiezen voor zekerheid en volgde zijn gevoel. "Dat kreeg ik bij NEC. Natuurlijk ben je aan het wikken en wegen. Ga je voor het sportieve aspect? Of meer voor het financiële of het avontuur? Als je mijn keuzes in het verleden bekijkt, kies ik toch vaak voor de zekerheid van een wat langer contract en het dichtbij huis zijn", legt de Brabander uit.

Vijf eredivisieclubs

"Ik kon toen inderdaad ook naar een flink aantal eredivisieclubs. Ik denk vijf of zes ongeveer. Maar alles wat dan onder AZ zit, is mij in vergelijking met NEC om het even. Ik hecht daar niet zo veel waarde aan en haal ik er weinig meerwaarde uit. Ik heb heel bewust gekozen voor NEC. Ook al hebben we het lek dan nog niet direct boven", doelt Van Eijden op het feit dat de Nijmeegse club er nog niet in geslaagd is te promoveren. "Aan ons de taak die stap wel weer te maken."