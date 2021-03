'Het is toch wanbeleid', lang niet iedereen blijft thuis voor de coronapersconferentie

Meer dan dertig keer stonden ze al samen voor de verzamelde pers. Rutte en De Jonge gaven duiding aan de beslissingen van het Outbreak Management Team, spraken het volk nieuwe moed in of gaven ernstig aan dat er verbetering moest optreden, wilde er enige mate van versoepeling komen.

Deze dinsdagavond spreken Rutte en De Jonge weer tot vele huiskamers. Toch is het relatief druk bij winkelcentrum De Passage in Duiven. Mensen doen hun boodschappen, laten hun hond uit of maken - op anderhalve meter afstand van elkaar - een praatje met een bekende. Een jongeman van 18 jaar legt uit waarom hij niet thuis is gebleven voor de mededelingen van Rutte en De Jonge.

"Op sociale media wordt al veel gepraat over de persconferentie, in aanloop ernaartoe. Je leest op Facebook en Instagram al veel van wat er gaat gebeuren, wat eventueel wel weer mag en wat niet: voor mij is het dan al duidelijk hoe het zit. Ik heb alleen de allereerste persconferentie gezien, vorig jaar. Daarna niets meer", zegt hij.

Deze jongeman (18) bleef alleen thuis voor de eerste persconferentie. Foto: Omroep Gelderland

Een man van vergelijkbare leeftijd denkt er net zo over. "Aan het begin van de middag komt het allemaal al wel naar buiten, dan weet je het wel. Ik heb de eerste paar gezien, die waren interessant. Maar nu komen er maar twee of drie dingen bij die ik nog niet wist", zegt hij.

Moe van de persconferenties

Een wat oudere man staat op het punt zijn boodschappen te doen. Ook hij is niet thuisgebleven. Hij wordt een beetje moe van de persconferenties, geeft hij aan. "Alles wordt uitgesteld, er komen steeds een paar weken bij. Ik ben zelf ondernemer en we zitten in de hoek waar de klappen vallen. We willen wel graag eens dat er wat méér kan: horeca en winkels hebben het hartstikke zwaar."

Iets verderop maakt een man aanstalten om huiswaarts te gaan. Hij vindt het wel belangrijk om mee te krijgen wat de premier en de minister te zeggen hebben. "Het gaat om je gezondheid, en niet alleen die van mij. Dus ja, ik ga wel kijken. Misschien niet meteen, ik kan ook de belangrijkste zaken zien in het achtuurjournaal", zegt hij.

Veel geloof heeft hij niet dat de situatie op korte termijn beter wordt. "Het is toch wanbeleid wat er gebeurt. Er gebeurt niets. Met Mark Rutte verandert er al tien jaar niets."

Echt vertrouwen dat er iets gaat veranderen, heeft deze man niet. Foto: Omroep Gelderland

Avondklok verlaat

Over de verlate start van de avondklok wordt wisselend gedacht. "Ik ben er wel blij mee, je kunt toch een uurtje langer buiten blijven. En ik zie de meerwaarde er niet van, ik zie niet hoe corona 's avonds gevaarlijker kan zijn dan overdag", merkt de jongeman van 18 jaar op. De man die iets verderop staat ziet het voordeel niet van de latere start van de avondklok. "Dat ene uurtje mogen ze van mij stelen", zegt hij. "De winkels zijn al dicht, de restaurants ook: je kunt niks. Dat ene uurtje heeft geen waarde."

De man die weinig geloof heeft in verbetering op korte termijn is wel blij met de verruiming van de avondklok. "Een goed idee. Geef de jeugd maar iets meer ruimte, dat is belangrijk. De besmettingen gaan al door het dak, de derde golf is al niet meer tegen te houden", zegt hij.

