Daklozen in Nijmegen willen wooncontainers niet uit

Ineens een dak boven hun hoofd veranderde het leven van Chantal en Jimmy radicaal. De torenhoge stress van het harde straatleven viel van ze af. Harddrugs gebruiken, zoals ze deden op straat, doen ze nog nauwelijks. Ze zijn vastberaden er helemaal mee te stoppen. Maar nu moeten ze wooncontainer uit, net als de bewoners van de andere 29 containers.

Klap

"Ja, iedereen", verzucht Chantal. "Als we geen verdere hulp krijgen, komen we weer op straat te staan", vult Jimmy aan. Chantal: "En weer op straat komen is ook weer een klap voor je lichaam."

Terug de straat op is een nachtmerrie in wording voor ze. Dat ziet verantwoordelijk wethouder Grete Visser ook wel. "Dat begrijp ik heel erg goed", zegt ze.

Waar ga ik slapen?

Zo’n container is voor de daklozen een paleis, waar ze nog drie maaltijden per dag krijgen ook. "Het is toch mijn huis. Zo voelt het", zegt Jimmy. "Je hoeft niet meer te zwerven. Je hoeft je geen zorgen meer te maken over wat je gaat eten of waar je gaat slapen." "En dat is op straat altijd maar de vraag", valt Chantal hem bij.

De wooncontainers blijken een onverwacht succes. Ze hadden zelfs een aanzuigende werking. Tien procent van de bewoners komt van buiten Nijmegen. Maar de wethouder loopt tegen muren aan. Daklozen helpen vindt nagenoeg iedereen een fantastisch idee, maar niet bij jezelf in de buurt.

Opstand in buurten

"Ik ben bang dat dat zo is", beaamt wethouder Visser. "Ik word daar echt bijna wekelijk mee geconfronteerd. Er is echt opstand in buurten. Het stuit op zó veel weerstand, daar schrik ik soms zelf ook van."

Soms lukt het wel, maar dan veelal omdat de afspraak wordt gemaakt dat het om tijdelijke huisvesting gaat, zoals ook met de containers het geval is. Visser: "Dan heb ik ook wel tranen in mijn ogen, dat het gewoon lukt."

Iets van een toekomst

De tranen in de ogen van de wethouder onderstrepen nog maar eens wat een gevecht het is om daklozen iets van een toekomst te bieden. "Ja, dat is ook in Nijmegen aan de hand", moet Visser tegen haar zin in constateren. "Helaas."

Zorginstantie Iriszorg laat weten haar uiterste best te doen om in samenspraak met de GGD, het RIBW en de daklozen zelf te zoeken naar vervangende onderkomens, zodat weer op straat leven voorkomen kan worden.