Met Pasen niet op het terras of aan tafel met de familie, voorlopig geen versoepelingen

Demissionair premier Mark Rutte heeft dinsdag laten weten dat er nauwelijks iets verandert aan de coronamaatregelen zoals die nu gelden. Die ruimte is er niet, omdat Nederland nog niet voldoende herstelt van de malaise waarin het zit. Wel gaat de avondklok vanaf woensdag een uur later in: om 22.00 uur.

"We hoopten vóór Pasen een aantal kleine versoepelingen door te kunnen voeren: de terrassen beperkt openen, meer ruimte voor winkels en een gedeeltelijke heropening van het hoger onderwijs", sprak Rutte. "Maar het was wel onder voorwaarden. Nu, twee weken later, stellen we vast dat dat niet gelukt is. De besmettingscijfers zijn flink omhoog gegaan, er liggen meer patiënten in de ziekenhuizen en het R-getal zit boven de 1."

Van versoepelingen in het pakket maatregelen zal voorlopig nog geen sprake zijn. Het aantal bevestigde besmettingen ligt dagelijks nog te hoog, vindt de regering. Dat betekent dat horecagelegenheden dicht blijven, winkeliers niet méér ruimte krijgen dan nu en het hoger onderwijs ook de deuren nog niet open kan zetten.

De coronamaatregelen worden dan ook met drie weken verlengd, tot 20 april. Meer dan dat kon de demissionair premier niet bieden. "Het blijft een verantwoordelijkheid van ons allemaal, we moeten het samen doen", aldus Rutte, die meegaf dat het kabinet blijft kijken naar wat er wél kan en wat er nodig is. Op basis van de cijfers zal steeds bepaald worden of er meer mogelijk is dan nu het geval is, voor alle denkbare sectoren in de maatschappij.

Reisverbod blijft gehandhaafd

Tijdens de vorige persconferentie liet premier Rutte weten dat hij op 23 maart met een reisadvies zou komen voor de meivakantie - en mogelijk zelfs de zomervakantie. Dinsdagavond kwam Rutte daar opnieuw over te spreken en benadrukte hij dat Nederland geen eiland is: de ontwikkelingen in ons land lijken op die in andere landen.

In Frankrijk en Duitsland gelden op dit moment vergelijkbare of zwaardere maatregelen. "Gedeelde smart is geen halve smart, maar we moeten blijven beseffen dat dit niet alleen ons treft. Vanwege de internationale situatie hebben we geen andere keus dan het reisverbod te verlengen tot 15 mei", aldus de minister-president.

Rutte zei zich te realiseren dat zijn verhaal een domper is voor de detailhandel, de reisbranche, de scholen, de horeca en andere aanverwante instellingen. Tegen alle mensen die tot die groepen behoren, zei Rutte dat hij begrijpt dat het water hen tot aan de lippen staat. "We gaan niet van de ene op de andere dag stoppen met de noodpakketten. We zeggen niet ineens: zoek het maar uit. Er wordt gewerkt aan een plan om bedrijven verder te helpen en daarna een goede start te maken", beloofde Rutte.

Met de finish in zicht wordt het steeds zwaarder voor de samenleving, gaf Rutte aan. Hij sprak de hoop uit dat iedereen zich weer strenger gaat houden aan de basisregels, zoals handen wassen, afstand houden en binnenblijven bij klachten. "Zo help je de horeca en het onderwijs en bescherm je je familie en vrienden."

Avondklok wordt verlaat

Toch kondigde premier Rutte een wijziging aan. Het kabinet laat de avondklok met ingang van woensdag een uur later ingaan: om 22.00 uur in plaats van om 21.00 uur. De eindtijd blijft gehandhaafd op 4.30 uur. Veel burgemeesters waren voorstander van een latere start van de avondklok, omdat de zomertijd eraan komt. Aanstaande zaterdag gaat de klok een uur terug en is het 's avonds langer licht. De burgemeesters denken dat een avondklok die om 22.00 uur ingaat beter te handhaven zal zijn.

