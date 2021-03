Bewoner ernstig gewond, hond dood: fikse celstraffen geëist tegen jonge brandstichters

Twee mannen van 20 en 21 jaar gaan, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, negen en tien jaar de cel in. In juni vorig jaar staken ze een woning achter een restaurant aan de Bellevue in Renkum in brand. Daarbij raakten meerdere mensen gewond en liep één persoon zelfs ernstige brandwonden op. Een hond overleefde de brand niet.

De twee zouden brand hebben gesticht vanwege een conflict over drugshandel. In het pand in Renkum, waar kamerbewoning mogelijk is, woonde iemand die nog een schuld open zou hebben staan bij de twee. Het bezoek van de mannen aan Renkum zou zijn bedoeld om die schuld te komen innen. En als dat niet zou lukken, zou de woning in brand worden gezet.

Eenmaal aangekomen aan de Bellevue bleek de man die ze zochten niet thuis. Daarom besloten ze de woning direct daarna in lichterlaaie te zetten. De officier van justitie vindt brandstichting en poging tot moord op een andere bewoner, die wél thuis was, bewezen. Het Openbaar Ministerie eist daarom 9 en 10 jaar cel voor de twee.

"Dit zijn jongens die verontrusten", aldus de officier. "Het lijkt of ze een grote maffiabroek aantrekken, om maanden later pas met een sociaal wenselijk verhaal te komen, zonder écht te zeggen: Hier ben ik, ik heb de stomste fout van mijn leven gemaakt, met onuitwisbare gevolgen. Hoe kan ik dit ooit goedmaken?"

Een derde verdachte (19), die net als de twee anderen uit de regio Rotterdam komt, hoorde elf dagen cel tegen zich geëist worden. Hij was zijdelings bij de brandstichting betrokken, reed de twee verdachten naar Renkum en had thuis een stroomstootwapen in zijn bezit.

