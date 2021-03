De laatste coronaloodjes zijn het zwaarst: zo houd jij het vol

"Houd nog even vol." Dat is de boodschap die we ook dinsdagavond tijdens de persconferentie meekregen van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Nu er steeds meer gevaccineerd wordt, is het einde van de coronacrisis wel in zicht, maar de komende weken verandert er nog weinig, terwijl het ongeduld toeneemt. Hoe kunnen we het volhouden? We vroegen het aan de Nijmeegse gedragspsycholoog en fanatiek sporter Johnny Buivenga (28).

OMT-lid Diederik Gommers gaf onlangs aan dat we met het advies om vooral thuis te blijven er eigenlijk ook voor hebben gezorgd dat we met z'n allen veel minder zijn gaan bewegen. Hij moedigt het nu juist aan. Wat dacht je toen je dat hoorde?

"Dat ondersteun ik echt voor 100 procent. Bewegen is ontzettend gezond. We zijn gemaakt om te bewegen. Een mens is niet gemaakt om de hele dag op de bank te hangen of in een stoel te zitten. Het is niet voor niets dat mensen die te maken hebben met depressiviteit vaak wordt geadviseerd om actief te bewegen."

Wat doet dat bewegen dan met je?

"Als je buiten beweegt, dan krijg je ten eerste al een boost door de frisse lucht. Zeker als je de hele dag op je kamertje met weinig ventilatie, met een temperatuur van 20 graden, naar een Zoom-scherm hebt zitten staren. Maar als je actief bezig bent geweest vermindert dat ook stress, je raakt fysiek vermoeider waardoor je aan het einde van de dag ook weer beter kunt slapen. Het houdt allemaal verband met elkaar."

Toch is het vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe komt dat?

"Je ziet bij veel mensen die door alle beperkingen in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen, dat je daar moeilijk uitkomt. De drempel om weer wat te doen, om aan de online fitnessles deel te nemen is voor sommigen erg hoog. Vaak zitten mensen thuis, lamgeslagen, voelen ze weinig energie, maar als je dan naar buiten gaat, zal je merken dat je eigenlijk best wat energie hebt. En dat geldt niet alleen voor jongeren. Ouderen zeggen vaak: ik ben al zo oud, dat bewegen heeft voor mij geen zin meer. Maar dat is echt onzin, juist voor hen kan het mentaal zoveel betekenen."

De drempel is voor veel mensen dus te hoog. Wat kunnen we doen om die te verkleinen?

"Als ik naar mezelf kijk: ik zit nu ook veel voor het scherm om les te geven, om training te geven. Daarbij helpt het mij om routine in te bouwen. Vanuit de wetenschap achter gewoontegedrag weten we ook dat je een soort trigger, een cue moet creëren om je gedrag te kunnen veranderen. Je gedrag veranderen is namelijk ontzettend lastig, daarom blijven veel mensen in negatieve spiraal hangen. Maar zo'n dagelijkse trigger faciliteert je in de structuur en dat kan je helpen om je gedrag positief te veranderen. Zo begin ik elke ochtend bijvoorbeeld met tien minuten een handstand, daarna ga ik tekenen en voor de lunch ga ik altijd even trainen."

En als je niet op je handen kan staan?

"Je moet proberen te kijken naar wat je wel kunt en naar wat je binnen de mogelijkheden nog wel kunt doen. Wij geven ook bootcamps in groepen van twee, omdat dat nog wel mag. Veel sportscholen en bootcampclubs zijn daar toen maar mee gestopt, maar wij hebben het aanbod juist verzevenvoudigd. Die dagelijkse routine is het belangrijkst, daarmee kun je je eigen gedrag beïnvloeden. Niet alleen tijdens deze periode, maar juist ook daarna. Het moet een onderdeel worden van je leven, juist niet alleen tijdens de crisis."

Verslaggever Vera Eisink praat met gedragspsycholoog Johnny Buivenga: