Muzikant ontwerpt sinds corona websites

"Sinds ik geen muziek meer kan maken ben ik op zoek gegaan naar iets wat ik ook leuk vind om te doen", vertelt Hendrixen, die zijn instrument voorlopig heeft ingeruild voor een toetsenbord. "Websites ontwerpen deed ik al, maar sinds de coronacrisis komt er meer tijd voor vrij." Samen met Niels Voortman uit Eibergen heeft Hendrixen Lockdownshoppen.nl ontworpen, een site waarmee winkeliers het winkelen op afspraak kunnen realiseren. De webpagina was volgens de muzikant een reactie op de maatregelen genomen door het kabinet: "We kregen meteen al telefoontjes binnen van bedrijven die geïnteresseerd waren."

Klanten kunnen via de site een eigen gepersonaliseerde pagina laten maken met onder meer de openingstijden en de beschikbare tijdsloten. Op dit moment telt Lockdownshoppen.nl tien klanten en hoewel de site volgens de muzikant succesvol is tijdens de coronacrisis, weet hij niet of zijn webpagina relevant kan blijven. "Er zijn wel ondernemers die hebben aangegeven de website na corona te willen blijven gebruiken", legt Hendrixen uit. "Maar of onze site een toekomst heeft weet ik niet."

Hard geraakt

Hendrixen vindt dat de entertainmentbranche het hardst geraakt is tijdens de coronacrisis: "Ik kon als eerste niet meer optreden en het ziet ernaar uit dat ik als laatste weer kan beginnen." Omdat hij geen optredens meer kan geven, mist hij ook inkomsten. Het vormgeven van websites is voor hem een leuke manier om toch geld te verdienen: "Dit lag altijd al in mijn straatje en de coronacrisis is de uitgelegen kans om er iets mee te doen."

Geen plannen om te stoppen

Hoewel het ontwerpen en bouwen van websites de muzikant goed bevalt, hoopt hij snel weer op te kunnen treden met zijn band Q5. "Ik heb nog geen plannen om te stoppen met muziek", vertelt Hendrixen "Nog lang niet, maar mocht het ooit gebeuren dan is webdesign iets heel moois waar ik op terug kan vallen."