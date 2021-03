Grote corona-uitbraak in asielzoekerscentrum

In het asielzoekerscentrum aan de Limoslaan in Nijmegen is sprake van een grote corona-uitbraak. Eind vorige week en afgelopen weekend zijn in totaal 53 van de ongeveer 300 bewoners positief getest op corona.

Volgens woordvoerder Anton Masteling van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn ze direct in isolatie geplaatst. Een deel van hen is overgebracht naar naar het azc in Laag Zuthem in de gemeente Raalte (Overijssel). Dat is speciaal voor asielzoekers met corona.

Masteling stelt dat de uitbraak inmiddels onder controle is. De asielzoekers die in Nijmegen verblijven en niet positief getest zijn. hoeven zich niet aan extra maatregelen te houden. Ze kunnen de gebruikelijke RIVM-richtlijnen volgen, zoals vaak de handen wassen en genoeg afstand bewaren.

Vaccineren

Bewoners van asielzoekerscentra worden niet met voorrang gevaccineerd, aldus een woordvoerder van het COA. Ze worden opgeroepen volgens het schema dat voor de meeste inwoners van dit land geldt. Het COA verwacht dat deze week alle asielzoekers in de leeftijd van 65 tot 85 jaar zijn geprikt. Het gaat dan in totaal om 337 mensen. Daarna komt de groep van 60 tot 64 jaar aan de beurt.

De Nijmeegse corona-uitbraak doet zich voor in twee van de drie gebouwen, aldus de GGD. De niet-besmette bewoners van de twee gebouwen die contact hebben gehad met Covid-patiënten zitten in quarantaine en worden later deze week nog eens getest. De GGD en het COA houden de situatie in Nijmegen nauwlettend in de gaten, aldus een woordvoerster.

