Veel geld naar cultuur, zowel van Rijk als gemeente

Van onze mediapartner RN7

Vanuit het Kickstart Cultuurfonds kunnen producten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters een aanvraag indienen om na het opheffen van de maatregelen weer veilig open te kunnen. Het is een tijdelijk fonds dat in 2021 twintig miljoen euro te besteden heeft om culturele instellingen een kickstart te geven.

Wijchen

Stichting ’t Mozaiek, een sociaal, cultureel en educatief centrum in Wijchen, krijgt 29.200 euro. Ze gaan in de zomer coronaproof voorstellingen organiseren in een tijdelijk ingericht openluchttheater. De bijdrage van het fonds is uitsluitend bedoeld voor de inrichtingskosten, extra kosten voor techniek- en communicatiekosten en de inhuur van publieksbegeleiders.

Nijmegen

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw de Vereeniging krijgen gezamenlijk met Musis & Stadtheater Arnhem 41.700 euro. De bijdrage komt ten goede aan een marketingcampagne die in september 2021 van start gaat.

Poppodium Doornroosje in Nijmegen krijgt 68.245 euro. Doornroosje organiseert elk jaar een reeks concerten in openluchttheater de Goffert. Voor de ondersteuning van de kosten voor het openluchttheater, veilige deelname van bezoekers en om de concerten bij kleine bezoekersaantallen kostendekkend te maken, krijgen ze de bijdrage.

Museum muZIEum krijgt een bijdrage van 24.000 euro voor het ontwikkelen van online lesprogramma’s zodat de doelgroep, nu het fysiek niet kan, online kan worden bereikt. Ook wanneer musea weer open mogen, wil het museum gebruik blijven maken van deze lesprogramma’s.

Maelwael Van Lymborch ontvangt 19.737 euro voor de extra inzet van een betaalde kracht. Hiermee kunnen de openingstijden verruimd worden. Het geld is ook bedoeld voor een eenmalige verhoging van het marketingbudget zodat de extra capaciteit ook daadwerkelijk benut kan worden.

Actieplan cultuur

De gemeente Nijmegen maakt zelf ook geld vrij om de culturele sector te ondersteunen. In totaal komt er 4,9 miljoen euro vrij om de gevolgen van de coronamaatregelen in 2021 zoveel mogelijk op te vangen en om de culturele sector snel weer open te laten gaan. 2,2 miljoen euro hiervan komt van het rijk. Wethouder Noël Vergunst, die onder andere over cultuur gaat, benadrukt de noodzaak van het actieplan: “In de komende periode moet de gemeente samen met het veld vol inzetten op herstel en ondersteuning van de culturele sector. Want anders valt er straks weinig meer te beleven.”

In het Actieplan Cultuur wordt 3,9 miljoen euro voor ‘herstel en overbrugging’ gereserveerd. Hiervan is 3,4 miljoen euro voor de ondersteuning van culturele organisaties die subsidie krijgen van de gemeente en voor culturele organisaties die belangrijk zijn voor de Nijmeegse culturele infrastructuur. Deze middelen zijn bedoeld om de tijdelijke nood te verzachten. Daarnaast is er 5 ton beschikbaar gesteld om de sector weer snel op te laten starten. Voor onder andere nieuwe projecten, opdrachten aan makers en voor culturele amateurorganisaties.

Verder is er 1 miljoen gereserveerd voor het weer- en wendbaar maken van de culturele sector. Bijvoorbeeld door te kijken naar nieuwe werkvormen, presentatievormen en verdienmodellen. Ook wordt innovatie, samenwerking en kennisuitwisseling zowel lokaal als regionaal gestimuleerd.