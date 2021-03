Van hond Bommel tot zwaan Zorro: dit moet je weten over het opzetten van dieren

De marter die in januari een grote stroomstoring veroorzaakte in de Achterhoek, kreeg meteen een 'tweede leven' in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Hond Bommel van de bekende familie Meiland ligt inmiddels in de vriezer bij een preparateur om opgezet te worden. En voor de zwaan die afgelopen weekend werd doodgebeten in Renkum, wordt nog gekeken naar de mogelijkheden om die in het informatiecentrum Renkums Beekdal tentoon te stellen.

Bij Museumwinkel.com in Nijmegen weten ze alles van het opzetten van dode dieren. Al jarenlang kun je daar terecht voor opgezette dieren die bijvoorbeeld in dierentuinen zijn gestorven. Maar steeds vaker komen er ook mensen langs om hun eigen huisdier te laten prepareren, vertelt directeur Nicolette Naphausen.

Waar komen mensen zoal mee langs?

"Vaak zijn het aangereden dieren die mensen langs de weg vinden. Denk aan een buizerd of een vos. De laatste tijd zien we ook veel kerkuilen, die het vanwege de kou helaas niet hebben gered. Doordat er in coronatijd veel meer mensen de natuur ingaan, worden sowieso meer dieren gevonden. Maar er komen ook veel mensen met hun huisdier. Bijvoorbeeld een stel dat hun twee gerbils liet opzetten, maar we zien ook hamsters, vissen, leguanen, katten en inderdaad ook honden. Hoe vaak is moeilijk te zeggen, maar het is zeker niet zeldzaam."

Waarom kiest iemand ervoor om de hond op te zetten?

"Het is iets heel persoonlijks. Sommigen kiezen ervoor om de as in een ring of armband te verwerken of de urn in huis te zetten. Maar de laatste jaren zien we dat het opzetten steeds meer wordt geaccepteerd. Mensen kiezen er bijvoorbeeld voor als het begraven of cremeren niet goed voelt en ze hun huisdier het liefst dichtbij willen houden. Het kan ook helpen met een stukje rouwverwerking. De baasjes zijn soms emotioneel als ze hun huisdier komen brengen. Mensen willen graag hun verhaal kwijt en dat is ook heel logisch. Een dier is vaak vele jaren onderdeel van de familie geweest."

Een opgezette hond. Foto: Museumwinkel.com

Wat moet je doen als je je huisdier wil laten opzetten?

"Het belangrijkste is zo snel mogelijk deze kant op komen. Zodat het dier bijvoorbeeld niet gaat rotten, want dat komt niet ten goede aan de huid. Onze preparateurs nemen bij een afspraak uitgebreid de tijd om alle stappen en mogelijkheden door te nemen. Samen worden foto's en filmpjes bekeken om zo goed mogelijk een beeld te krijgen. Het is heel belangrijk alle bijzonderheden door te nemen, bijvoorbeeld de manier waarop de hond altijd zat. Lag zijn staart als hij zat links of rechts? En we kijken ook naar de gezichtsuitdrukking. Door een dier zo goed mogelijk na te maken, breng je de persoonlijkheid weer een beetje terug."

Hoe gaat het opzetten in zijn werk?

"Prepareren leer je door te doen. Er is niet echt een opleiding voor, je moet het jezelf aanleren. Het is echt een ambacht. Tegenwoordig heb je wel de hulp van het internet, maar het beste is als je met iemand kan meedraaien. Taxidermie is oud-Grieks en staat voor het verplaatsen van de huid. Dat is kort door de bocht ook wat je doet. Je vilt het dier. Je haalt de huid van het lichaam af. Die gaat over een nieuwe mal, die we met de hand maken. Zo'n mal wikkelen we vaak van houtwol. Of we gebruiken purschuim."

Bekijk een reportage over het opzetten van dieren uit 2018:

Hoeveel kost zoiets?

"Dat verschilt natuurlijk per dier. Maar het opzetten van een hamster begint bijvoorbeeld bij 195 euro. En bij een hond moet je denken aan 1000 euro. Maar dat verschilt natuurlijk heel erg per hond. We kijken niet alleen naar de soort, maar bijvoorbeeld ook hoe die eraan toe is. Het duurt bijvoorbeeld langer om een hond mooi te maken die heel ziek is geweest. Met een hamster zijn we ongeveer drie maanden bezig. En een hond duurt zo'n zes tot acht maanden."