Nijmeegse bedrijven in problemen door coronasluitingen mogen betalen OZB naar 2023 doorschuiven

Bedrijven in Nijmegen zoals winkels, cafés en restaurants die door corona gedwongen zijn om hun deuren een periode te sluiten en daardoor in de financiële problemen zijn geraakt, krijgen van de gemeente de kans om de onroerende zaakbelasting (OZB) van dit jaar pas in 2023 te betalen.

Voor terrassen in de openbare ruimte hoeft in 2021 geen precario betaald te worden. Voor evenementen in de openbare ruimte hoeft in 2021 geen huur betaald te worden en leges vervallen als het evenement geannuleerd wordt.

'Sterk en ondersteunend signaal afgeven'

De gemeente Nijmegen geeft hiermee vervolg aan de maatregelen om lokale ondernemers te ondersteunen. “Hiermee ondersteunen we de financieel zwaar getroffen horecaondernemers in onze stad”, laat het college weten. “Ook de evenementenbranche kan alle hulp goed gebruiken. De gemeente Nijmegen wil hiermee een sterk en ondersteunend signaal afgeven.” Organisatoren van evenementen moeten wel eerst op spreekuur bij de afdeling Veiligheid en Economische Zaken van de gemeente om de haalbaarheid van slagen van het evenement in coronatijd in te schatten.

Amateursportverenigingen

Amateursportverenigingen die sportaccommodaties van de gemeente huren, kunnen rekenen op een kwijtschelding van de huren voor periode 1 januari tot en met 31 maart van dit jaar. Het gaat in totaal om ongeveer 125 amateursportverenigingen. Dit in het kader van de aankomende Rijksregeling ‘tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19’ specifiek voor deze periode. In totaal is hier een huurbedrag van 445.000 mee gemoeid. “Het is nog onduidelijk voor welk deel van dit bedrag de gemeente door het Rijk gecompenseerd zal gaan worden”, voegt het college toe. “Dat zal geen 100 procent zijn.”

