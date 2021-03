'Fuck Steijn'-tweet levert voorzitter De Graafschap 500 euro boete op

Van onze mediapartner REGIO8

“Je kan raden wat ik ervan vind, maar ik heb geen zin om mij er verder druk over te maken”, laat Mos weten in reactie op de boete. “Ik heb het ook gewoon langs me heen laten gaan.” In totaal kreeg hij een boete van 1000 euro, waarvan 500 euro voorwaardelijk. Reden is volgens de aanklager van de KNVB het overtreden van de gedragscode. Mos viel de trainer van NAC op het sociale medium aan omdat Steijn zich publiekelijk uitliet over de toekomstige overstap van De Graafschap-aanvaller Ralf Seuntjens.

De voorzitter vindt het ongepast dat de NAC-trainer zich publiekelijk uitliet over de huidig speler van de Doetinchemmers in een interview bij ESPN. De voormalig aanvoerder van De Graafschap tekende onlangs een contract in Breda, een ondertekening die door Steijn al werd aangekondigd. “Ik ben benieuwd of hij daar ook een boete voor krijgt”, zegt Mos. “Hij doet uitlatingen over een speler die tot 30 juni bij ons onder contract staat zonder dat wij zijn ingelicht. Dat is natuurlijk een beetje apart.”

‘Als ik wil twitteren, twitter ik’

In 2016 werd Mos al berispt wegens een tweet richting de KNVB. De nieuwste boete heeft volgens de voorzitter geen invloed op zijn gedrag op sociale media. “Ik blijf gewoon mezelf en als ik wil twitteren, dan twitter ik. Volgens mij hebben we vrijheid van meningsuiting en mag ik zeggen wat ik vind. Ik heb verder ook niks tegen NAC. Ik vind het een leuke volksclub, dit ging puur over Steijn.”

Zie ook: Voorzitter De Graafschap heeft spijt van woord 'fuck' in tweet: 'Maar ik heb een bloedhekel aan spelletjes'