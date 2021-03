Mega-installatie niet langer gezichtsbepalend in de Millingerwaard

Het is een pittig klusje, vier van die enorme trechters van de installatie hijsen. "Loodzwaar, 45 ton", illustreert William Bouman van ontzander K3 Delta. Om dat heelhuids van de installatie op de grond te krijgen, zijn twee hijskranen nodig.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Joekel van een wasmachine

In grofweg vijf jaar tijd is er zo’n 2,8 miljoen kuub industriezand afgevoerd - en binnen het gebied nog eens 5 miljoen kuub grond verplaatst. Met klei en grind erbij is er in totaal 8 miljoen kuub verzet. De installatie is min of meer een joekel van een wasmachine, die met behulp van water de verschillende grondstoffen scheidde.

Zand maakte plaats voor water in de Millingerwaard, waardoor de rivier bij hoog water een paar centimeter zakt en het veilig blijft achter de dijken. Mensen die graag in het gebied wandelen, schrokken zich in eerste instantie rot toen hun geliefde natuurgebied een industrieterrein werd.

"Ja, dat klopt, ja", herinnert Bouman zich. "Heel veel mensen die hier langslopen, zien in één keer zo'n kolossale installatie oprijzen. Dat is natuurlijk erg imponerend."

Beetje pijn

Nu wordt alles dus weer afgebroken. Alle moertjes uit het gevaarte, dat stond op 323 funderingspalen en zand afvoerde over een transportband van meer dan 1,5 kilometer lang. Bij de mensen die de kolos hielpen bouwen, en er al die jaren mee werkten, is die gigawasmachine onder de huid gaan zitten. Ze gaan hem missen.

"Ja, het doet wel een beetje pijn", erkent Bouman. "Maar ja, je laat iets moois achter. En natuurlijk zijn we nog wel een klein jaartje bezig om het te herinrichten."

En als dan de laatste vrachtwagens vetrokken zijn, herinnert al snel niets meer aan de stalen kolos en neemt de natuur het weer over.