Dorp Winssen komt in opstand tegen komst kunstwerk

Twaalf jaar zijn ze al bezig met kunstenaars Huub en Adelheid Kortekaas, die in Winssen hun levenswerk Anima Mundi willen realiseren. Vijfendertig jaar geleden maakte het echtpaar daarvoor al het eerste ontwerp.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Stilteplek of bedreiging van stilte?

Ze staan de media niet te woord, maar vertelden in een zelf opgenomen video aan de gemeenteraad waar hun kunstwerk voor staat. Huub Kortekaas: “Na twaalf jaar weten we dat Anima Mundi eigenlijk een stilteplek is en een plek van contemplatie.

Maar spandoeken met teksten als 'Bescherm ons mooie landschap. Geen Anima Mundi langs deze dijk' laten weinig te raden over. Kennelijk zit een deel van de Winssenaren helemaal niet te wachten op het kunstwerk. Tegenstander Peter Lam legt uit waarom: “Het is gewoon een slecht plan omdat de locatie niet geschikt is om grote stromen van bezoekers te herbergen.”

'Geen busladingen Japanners en Chinezen'

Er komen helemaal geen stromen bezoekers, hoogstens vier per dag, zegt Huub Kortekaas in de video aan de gemeenteraad: “In tegendeel tot wat beweerd wordt en waar men bang voor is: bussen met Japanners en Chinezen. Nou, dat zal op geen enkele manier gebeuren.”

“Ja, dat kunnen ze wel zeggen, maar niemand die het weet”, reageert Peter Lam. “Niemand kan in de toekomst kijken, dus je moet kijken: wat kan het hier aan? En het risico bestaat.”

Weerstand blijft

Eerder verkleinden de kunstenaars hun ontwerp al omdat het te massief zou zijn. Maar de weerstand bleef, zo legt Adelheid Kortekaas uit. “De focus heeft zich verplaatst van het kunstwerk naar de locatie. En die was eerder helemaal niet in het geding. Huub en ik waren helemaal perplex.”

Intussen heeft het kunstenaarsechtpaar zich een beetje teruggetrokken uit de discussie en wordt het woord gevoerd door Robert-Jan Nieland van de Stichting Anima Mundi. Nieland. “Het kunstenaarsduo heeft er wel een beetje genoeg van, dat zij met de nek worden aangekeken.”

'Not in my backyard'

Op de vraag waarom het kunstwerk dan niet op een andere plek neergezet kan worden, reageert Nieland dat ook daar weer verzet zal komen. “Het is een beetje not in my backyard.” Volgens Nieland gaat het de tegenstanders helemaal niet om de verwachte drukte, maar zijn ze nu eenmaal tegen.

Peter Lam ontkent dat en zou willen dat er wél naar een andere locatie gezocht werd. Volgens hem wordt er vastgehouden aan de huidige locatie omdat het kunstenaarsduo met de opbrengsten van Anima Mundi de instandhouding van hun huidige ‘kunsttuin’ De Tempelhof wil financieren. Dat zouden de kunstenaars hem zelf verteld hebben in e-mails en bij informatiebijeenkomsten.

Strijd

“Daarvan is absoluut geen sprake, sla de statuten er maar op na”, zegt Robert-Jan Nieland van de Stichting Anima Mundi. “Prima, dan kan het kunstwerk dus ook op een andere plek”, zo kaatst Peter Lam de bal terug.

Maar een andere plek vindt Nieland niet logisch, omdat de grond van de huidige locatie al is aangekocht. Het is nu aan de gemeente Beuningen om de knoop door te hakken. Maar wat de uitslag ook wordt, beiden partijen hebben al aangegeven door te gaan met hun strijd.