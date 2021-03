'Tientallen jongeren zitten in de knel sinds sluiting Hoenderloo Groep'

De Hoenderloo Groep sloot vorig jaar definitief de deuren, omdat eigenaar Pluryn grote financiële verliezen leed. EenVandaag onderzocht of die jongeren allemaal op een passende plaats terecht zijn gekomen, zoals was toegezegd door minister Hugo de Jonge en zorgaanbieder Pluryn. Uit een inventarisatie van het programma blijkt dat niet het geval.

Passende en duurzame plek

Ruim 160 jongeren moesten volgens EenVandaag op zoek naar een ander onderkomen. Ouders, medewerkers én buitenstaanders maakten zich zorgen over het lot van de jongeren. Die zorg leek onterecht toen de minister aan de Tweede Kamer liet weten dat alle jongeren een 'passende en duurzame vervolgplek' hadden gevonden. In juli antwoordde de gemeente Apeldoorn op vragen van de gemeenteraad ook dat alle kinderen een nieuwe plek hadden.

EenVandaag sprak de afgelopen tijd met ouders en komt tot de conclusie dat dat in tientallen gevallen niet het geval is. Zo weigerden in sommige gevallen zorginstellingen jongeren op te nemen, waardoor ouders hun kinderen zelf weer in huis namen. Soms was een opvang te ver weg.

Bij sommige jongeren zijn de klachten na de sluiting van Pluryn verergerd, zo laten hun ouders in het programma weten. Veel ouders kampen nu met stress, omdat hun kind niet op een geschikte plek zit, geen passende behandeling krijgt of zelfs geen onderwijs geniet.

Reactie

Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis, belast met jeugdzorg, laat aan het programma weten dat inderdaad niet alle plekken passend zijn gebleken. Maar de gemeente is volgens hem verantwoordelijk voor passende zorg.

Zorggroep Pluryn schrijft in een reactie aan EenVandaag dat de sluiting van De Hoenderloo Groep 'onontkoombaar' was. "Dat jongeren en hun ouders negatieve gevolgen hebben ervaren van de sluiting, betreuren we. Helaas is dat onvermijdelijk (...) We hebben alles gedaan wat in onze macht ligt om voor iedere jongere passende vervolgzorg en onderwijs te organiseren."

