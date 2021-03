Corona geen belemmering voor bouw nieuwe woningen in Putten

De gemeente Putten ligt, ondanks de coronatijd, op schema met het bouwen van nieuwe woningen. In de periode 2019 tot 2025 gaat het om 700 woningen (120 per jaar). Een flinke verhoging vergeleken met de periode hiervoor (70 á 80 per jaar).

In 2020 zijn er per saldo 150 woningen toegevoegd; 30 meer dan het streefgetal. De meeste van de nieuw opgeleverde woningen (120) staan in de nieuwbouwwijk Rimpeler. Daarnaast zijn er onder andere 18 sociale huurwoningen opgeleverd op de locatie Matchpoint. Wethouder ’t Jong: “Er zijn nu zo’n 200 woningen in aanbouw. Ook de komende jaren verwachten wij een vergelijkbare hoge bouwstroom.”

Onder andere starters hebben het erg lastig op de woningmarkt. Ook in Putten kunnen zij moeilijk toetreden tot de woningmarkt. “Gelukkig zie ik bij verschillende plannen goedkope woningen in de programma’s terugkomen”, aldus de wethouder. “Maar het blijft dit een aandachtspunt voor alle betrokkenen bij toekomstige woningbouwplannen. Want jonge mensen zijn belangrijk voor de vitaliteit van Putten in de toekomst.”