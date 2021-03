Miljoenen van Emmerich mogelijk verdampt

Emmerich am Rhein heeft in totaal zes miljoen euro geïnvesteerd in de Greensill Bank die op het punt van omvallen staat. De Duitse gemeente vreest dat de bank failliet gaat en dat ze hun geïnvesteerde geld niet terug zien.

"Wij hebben voor de investering gebruikt gemaakt van een extern bureau, dat gespecialiseerd is op financieel advies voor gemeentes. Dat bureau heeft ons de Greensill Bank aanbevolen", vertelt een communicatiewoordvoerder van Emmerich. De gemeente heeft in totaal zes miljoen euro geïnvesteerd in de Greensill Bank hoewel het bedrijfsmodel van de bank vorig jaar door Duitse media al als dubieus werd bevonden. Volgens de communicatieadviseur was de investering echter een weloverwogen beslissing: "We hebben zelf ook nog de rating van de bank gecheckt en die was veel beter dan van andere klassieke banken zoals de Deutsche Bank."



Burgemeester Peter Hinze wordt voor deze investering verantwoordelijk gehouden. De politieke partij Bürger Gemeinschaft Emmerich (BGE) heeft de gemeentelijke toezichthouder gevraagd om te controleren of burgemeester Hinze als voorzitter van het stadsbestuur wordt verdacht van een officieel misdrijf. "Vanwege de specifieke investering van zes miljoen euro bij de Greensill Bank", aldus Joachim Sigmund, fractievoorzitter van de BGE. "Uit eerste interne onderzoeken blijkt dat er geen sprake was van nalatigheid. Dat wordt nu nog nader onderzocht door een extern bureau", vertelt de communicatieadviseur van gemeente Emmerich. Dinsdag komt de gemeenteraad bij elkaar voor een vergadering.