Apeldoorner Peter Bosz ontslagen bij Bayer Leverkusen

Ook zijn assistenten Hendrie Krüzen en Rob Maas zijn op non-actief gesteld. Het drietal werkte eerder samen bij Vitesse. Bosz presteerde dit seizoen aanvankelijk uitstekend. Vlak voor de winterstop stond Leverkusen zelfs bovenaan in de sterke Duitse Bundeliga. De eerste nederlaag was pas op 19 december tegen Bayern München (1-2). De afgelopen maanden stortte het elftal echter als een kaartenhuis in elkaar. In 2021 verloor Bayer Leverkusen al zeven keer.

'Waardering'

"Ondanks de grote waardering voor Bosz konden we niet anders dan tot deze breuk komen. Dat heeft te maken met de ontwikkelingen van de laatste weken", stelt technisch directeur Rudi Völler op de website van de club. De nederlaag tegen Hertha BSC (3-0) gaf Bosz waarschijnlijk het laatste zetje richting de uitgang.

Extreem aanvallend voetbal

De 57-jarige Bosz werkte in Gelderland bij AGOVV Apeldoorn. Later werd hij ook trainer van De Graafschap. Met die club degradeerde hij in zijn eerste seizoen uit de eredivisie. Daarop volgde ontslag. Vervolgens werd Bosz in 2013 coach van Vitesse. In Arnhem maakte hij indruk door vaak extreem aanvallend voetbal te spelen. Vitesse deed ook geruime tijd bovenin de eredivisie mee, hoewel Bosz ook teleurstellende periodes doormaakte bij de Gelderse club.

Breuk

Bosz forceerde een breuk bij Vitesse toen hij de kans kreeg om trainer te worden bij Maccabi Tel Aviv. Toen Ajax een aantal maanden later interesse toonde, stapte de Apeldoorner over naar de club uit Amsterdam. Ook daar liet Bosz het elftal aantrekkelijk voetbal spelen. Sinds 2018 was hij verantwoordelijk voor de selectie van Bayer Leverkusen. In zijn eerste jaar haalde hij de Champions League door vierde te worden. Het jaar daarop eindigde Bosz met de Duitsers als vijfde en speelde hij in de Europa League. Dit seizoen zakte de club terug naar de zesde plaats waardoor Europees voetbal in gevaar kwam.