Eigenaar verhuurde schuur als 'drugslab' voor 5000 euro per week

Het zou gaan om een spuiterij, maar de eigenaar van de schuur in Baak waar in december een drugslab in aanbouw werd ontdekt ving wel 5000 euro per week aan huur. Dat bleek dinsdag bij een eerste rechtszitting in Zutphen waarbij de eigenaar en nog een andere verdachte terecht stonden voor betrokkenheid bij het lab.

De mannen werden begin december opgepakt bij een woonboerderij aan de Dollemansstraat. In een schuur op het terrein werd een crystal meth-lab in aanbouw ontdekt. In het pand werden chemicaliën gevonden, onder andere 3,4 kilo meth-amfetamine.

'Niet helemaal koosjer'

Eén van de verdachten is de 49-jarige eigenaar van het perceel waar het lab werd ontdekt. Volgens zijn advocaat Jan Vlug heeft hij de schuur achter de woonboerderij ter beschikking gesteld terwijl hij wist 'dat het niet helemaal koosjer was'.

De schuur werd vanaf juli verhuurd voor 5000 euro per week. Er zou een spuiterij in komen, zou hem zijn verteld. Volgens justitie heeft de verdachte puur uit financieel motief gehandeld.

Vlug noemt zijn cliënt een atypische verdachte. "Hij heeft een blanco strafblad, heeft zelf een verslavingskliniek gehad, maar kampt zelf al jaren met een cocaïneverslaving."

Hij zou de deal zijn aangegaan om zelf uit de financiële problemen te komen. De verdachte -op zitting aanwezig via een videoverbinding- vertelt dat hij het liefst naar een afkickkliniek in de buurt van Zutphen wil, omdat hij dan dichtbij zijn twee jonge kinderen kan zijn. Volgens zijn advocaat is de boerderij in Baak inmiddels verkocht.

DNA op handschoen

De andere verdachte die vandaag voor de rechtbank moest verschijnen is een man van 39 jaar, oorspronkelijk afkomstig van Curaçao. Hij zou pas enkele dagen in de b & b op het terrein verblijven, toen hij afgelopen december werd opgepakt. Hij beweert zelf geen idee te hebben gehad dat er een drugslab zat en zegt er nooit binnen te zijn geweest.

Maar volgens het openbaar ministerie is er DNA van de verdachte aangetroffen op een handschoen die ter plekke is gevonden. Op de handschoen zaten overigens ook sporen van vier andere personen. Of er meer verdachten zijn opgepakt in verband met dit drugslab in Baak, werd op zitting niet duidelijk.

Beide advocaten vroegen om opheffing of anders schorsing van de voorlopige hechtenis van hun cliënten, maar in beide gevallen werden die verzoeken afgewezen. Bij alle twee bestaat er een kans op herhaling, aldus de rechtbank. De man van 39 jaar had al een strafblad met meerdere drugsdelicten en bij de man van 49 jaar spelen zijn verslavingsproblematiek en zijn slechte financiële omstandigheden een rol.

Een volgende datum van de rechtszaak staat gepland op 15 juni. Het is nog wel de vraag of er dan ook al strafeisen geformuleerd gaan worden.

