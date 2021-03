Chauffeurs en passagiers opgelucht: de buurtbussen rijden weer

Voor scholiere Tara Hillebrandt uit Eerbeek is het een verademing dat buslijn 504 weer is opgestart. "Ik ben heel blij, want het scheelt heel veel fietsen." Om precies te zijn een kleine 15 kilometer heen en een kleine 15 kilometer terug, van en naar haar school in Zutphen.

Hoewel het fietsen door weer en wind geen pretje is, snapt ze dat de buurtbus het afgelopen jaar niet de weg op ging. "Je kon moeilijk 1,5 meter afstand houden en dat is best gevaarlijk, want de mensen die op de bus rijden zijn niet meer zo jong. Voor hen is het riskant om te gaan rijden."

Om coronabesmettingen geen kans te geven zijn de bussen inmiddels aangepast. Er is een nieuwe ventilator, extra luchtfilter en een kuchscherm aangebracht. Chauffeur Herman Koldenhof kreeg onlangs het verlossende bericht dat hij weer mag rijden, zij het met wat minder mensen in de bus. "Ik kon wel een gat in de lucht springen, zo blij was ik."

'Een klap'

De 74-jarige chauffeur rijdt al jaren op vrijwillige basis, minimaal één keer per week. Het stopzetten van de dienstregeling betekende veel voor hem. "Het was een klap, je bent het zo gewend en dan val je ineens in een gat, want het is een stuk van je leven."

Sinds de pandemie is uitgebroken, heeft hij niet meer voor buurtbusvereniging HTOV kunnen rijden. Tot vorige week, toen hij voor het eerst in lange tijd weer achter het stuur mocht kruipen. Druk is het nog niet onderweg, merkt ook Tara. "Ik zit deze week meestal alleen in de bus. Gister nog met één ander persoon. Ik heb het idee dat mensen nog niet weten dat de bus weer rijdt."

Hoewel de buurtbus in veel plattelandsgemeenten de enige mogelijkheid is op het gebied van openbaar vervoer, lijken veel mensen het afgelopen jaar te zijn overgestapt op een alternatief. Chauffeur Herman denkt dat het wel weer op gang komt. Maar ook met één passagier, rijdt hij graag zijn ritjes. "Ik vind het fantastisch."

