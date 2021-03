Zorgen om aantal sociale huurwoningen in Gorssel

In Gorssel zijn zorgen over het aantal sociale huurwoningen. De stichting Vastgoed Zorgsector wil een appartementencomplex met 39 sociale huurwoningen slopen. Er komt een nieuw pand voor terug, maar het is de vraag hoeveel woningen daarin komen. De huidige bewoners, senioren en veelal hulpbehoevend, maken zich zorgen of ze wel in hun dorp kunnen blijven wonen.

Tijdens de raadsvergadering maandagavond vroegen de PvdA, D66 en Meedenken met Lochem aandacht voor het probleem. Ze vrezen dat als er geen actie wordt ondernomen, er minder sociale huurwoningen in Gorssel beschikbaar komen.

Wethouder ook bezorgd

Wethouder Bert Groot Wesseldijk maakt zich ook zorgen en gaf aan dat hij afgelopen vrijdag een gesprek heeft gehad met de initiatiefnemers. "We hebben nu een traject in gang gezet om sociale huurwoningen voor Gorssel te kunnen behouden, maar we kunnen dat niet afdwingen bij de stichting."

Volgens de wethouder willen de initiatiefnemers meedenken. "Maar we kunnen ze niet dwingen om in totaal 39 huurwoningen in Gorssel terug te bouwen."

Grotere zorgen over sociale huurwoningen in West-Lochem

Niet alleen in Gorssel, maar ook in Eefde zijn zorgen over de sociale huurwoningen. "Wij hebben grote zorgen over het aanbod van sociale huurwoningen, in dit geval voor ouderen, in Gorssel. Maar eigenlijk in de hele westkant van onze gemeente zijn er zorgen", zegt Groot Wesseldijk.

Ook de gemeenteraad is bezorgd en daarom is een motie die de wethouder opdraagt om zich maximaal in te zetten voor herbouw van sociale huurwoningen in Gorssel, raadsbreed aangenomen. De stichting Vastgoed Zorgsector wil volgens de wethouder voor de zomer duidelijkheid verschaffen.