'Dit is natuurlijk gewoon genieten', uiltjes in Arnhems park trekken veel bekijks

"Dit is natuurlijk gewoon genieten, hierzo voor de deur in een park", vertelt fotograaf Jeroen Gosse enthousiast. Met een grote lens probeert hij de vogels vast te leggen. Een van de uilen zat maandagmiddag goed in het zicht en liet zich uitgebreid fotograferen. "Zo'n uil is gewoon een mooi beest, echt mooi om te zien. En je ziet het, iedereen vindt het geweldig."

Genietende vogelspotters

Vogelspotters houden de dieren al dagen in de gaten. "Een aantal jongen is uit het nest gekukeld, of door de ouders naar beneden gedonderd. Ze zijn op de grond terechtgekomen, waarna de dierenambulance is gebeld. Ze zijn uiteindelijk op een tak gezet en nu redden ze zich prima", vertelt spotter Erik de Waard over de avonturen van de uilenfamilie.

Hoewel de vogels veel bekijks trekken, lijken maatregelen vooralsnog niet nodig. Mensen hielden maandagmiddag voldoende afstand tot elkaar en de uilen, zag een verslaggever van Omroep Gelderland.