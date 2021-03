Plan voor bosbegraafplaats roept veel weerstand op: 'Gun de natuur aan de levenden'

Het bestuur van Landgoed de Kalenberg is al zeven jaar bezig met het plan voor een bosbegraafplaats met 750 graven te realiseren op de Kalenberg. "Het geld dat de verkoop van deze graven opbrengt is hard nodig om de natuur te kunnen onderhouden", zegt Derk Jan Verstand namens het bestuur.

De Kalenberg is een natuurgebied in Barchem waar veel mensen recreëren. Van heinde en verre komen er mensen om te wandelen of te mountainbiken. Pas de laatste maanden is bij inwoners duidelijk wat er precies gaat gebeuren. "Ik ben geen tegenstander van natuurbegraven, maar mijn bezwaar richt zich op de locatie", zegt Louis Spoelstra. "Het natuurgebied wordt straks verstoord." Inspreker Vermeulen vult aan: "Gun de natuur aan de levenden."

Burgers geïnformeerd?

Spoelstra is niet de enige inspreker. En dat is opmerkelijk. Want in november vorig jaar werden er nog slechts twee zienswijzen ingediend. Nu lijken veel meer mensen tegen het plan te zijn. "Ik heb nooit een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst gezien", zegt Vermeulen. Volgens Verstand is er alles aan gedaan betrokkenen tijdig te informeren. "Wij hebben tot november de indruk gehad dat Barchem geen behoefte had zich met de planvorming te bemoeien. Wij hebben er alles aan gedaan om iedereen te informeren."

Ook verantwoordelijk wethouder Bert Groot Wesseldijk is verrast: "Het verrast ons dat we zoveel insprekers hebben. Wij hebben destijds, toen de initiatiefnemers met het plan bij ons kwamen, gezegd dat we het belangrijk vinden dat de omgeving zich uitspreekt. We hebben heel bewust een route gekozen, maar nu blijkt dat een zorgvuldige voorbereiding geen garantie is dat mensen toch anders tegen dit plan aankijken."

Drie maanden uitstel voor alternatieven

De Stichting Red de Kalenberg wil drie maanden de tijd krijgen om op zoek te gaan naar alternatieven. "Wij hebben goeie alternatieven en maken inmiddels flinke vorderingen", zegt Dorien van der Horst namens de stichting. "We kunnen binnenkort echt naar de cijfers kijken en we hopen dat drie maanden voldoende is."

De initiatiefnemers willen meedenken over alternatieven, maar ze willen geen pas op de plaats maken. "Wij werken van harte mee aan de alternatieven, maar uitstel moeten we niet krijgen, want we hebben geen enkele zekerheid dat dit tot oplossingen leidt", zegt Verstand.

De raadsleden hebben nog geen besluit genomen. In april mogen ze laten weten wat ze van het plan vinden om op de Kalenberg een natuurbegraafplaats toe te staan.

