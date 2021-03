Deze bijzondere woningen kun je kopen voor 200.000 euro

De huizenprijzen in Nederland zijn in februari het sterkst gestegen in bijna twintig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Gelderland spant de gemeente Bronckhorst de kroon. Daar stegen de prijzen het hardst, met 17,3 procent. Weten hoe de prijzen in jouw gemeente zijn gestegen? Klik hier.

Met 200.000 euro kun je op dit moment dus precies 40 woningen (exclusief appartementen) in onze provincie kopen, maar wat kun je dan zoal kopen met die twee ton? Een selectie.

Verrassing

Voor wie niet veel waarde hecht aan het uiterlijk van een huis, kan wel eens verrast worden door deze woning in Nijmegen. Het huis ziet er aan de buitenkant niet zo sexy uit, maar als je binnenloopt krijg wellicht een heel ander beeld van de woning.

Met kunststof kozijnen en dubbel glas ben je ook nog eens toekomstbestendig. En dat voor een vraagprijs van 185.000 euro.

Klushuis

In het Betuwse plaatsje Dodenwaard staat een klushuis te koop met een vraagprijs van precies 200.000 euro. Veel verstand van huizen hoef je niet te hebben om te zien dat hier veel aan moet gebeuren.

De keuken en badkamer zijn al een lange tijd aan vernieuwing toe en ook de tuin verdient wat aandacht. Met een beetje fantasie kijk je door de veroudering heen en liggen er genoeg mogelijkheden. Twee rechterhanden zijn wel vereist.

Klushuis in Dodenwaard Foto: Google Maps

Grote tuin

Als je in het groen wil wonen voor een lage prijs, moet je in Hierden zijn. Deze houten bungalow staat op een groot kavel en ligt midden in de groene omgeving. Groot is het niet, maar als je toch liever buiten bent maakt dat natuurlijk ook helemaal niet uit.

Twee rechterhanden zijn dus niet per se nodig, groene vingers wel. Voor 199.500 euro is de tuin (en het huis) van jou.

Woonboot

Veel starters zien hun droomhuis steeds vaker in het zicht van de haven stranden, als ze weer eens overboden worden door mensen met een dikkere portemonnee. Maar daar heb je met deze woning geen last van, in letterlijke zin. Deze historische bootwoning ligt al aangemeerd in de Hanzenhaven van Zutphen.

Voor 185.000 euro heb je niet alleen een woning, je kan er ook mee varen.