Teleurstelling en vreugde na Arnhems afvalreferendum: 'Overwinning voor de wijken'

Met name in 'de volkswijken' brengt dat grote problemen, ziet Elfrink. "Het is een elitesysteem dat in die wijken hele kwalijke gevolgen heeft", doelt hij onder meer op de vervuiling die zou zijn toegenomen. "Daar waren de mensen hélemaal klaar mee."

Een duidelijke uitslag, vindt ook verantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp de 53,4 procent van haar stadgenoten die een ander systeem willen. Wat die betekent, is nu aan de gemeenteraad, constateert Bouwkamp. "Maar wat voor mij belangrijk is, zijn de milieudoelstellingen waarvoor we diftar hebben ingevoerd. Omdat het scheiden van afval en zorgen voor minder restafval een belangrijke taak is die we met elkaar hebben."

'Ambitie niet naar beneden'

Volgens Bouwkamp heeft diftar in heel veel andere gemeenten bewezen daarvoor het 'meest efficiënte en effectieve' systeem te zijn. Bovendien is haar partij, GroenLinks, groot voorstander van dat systeem. Of de wethouder dan met net zoveel enthousiasme een ander systeem in gaat voeren?

"Goede vraag. Het besluit voor diftar, lag er natuurlijk al voordat ik wethouder werd. Ik heb wel altijd het vertrouwen gehad dat het een goed systeem is om restafval te verminderen. Dat doel wil ik voor ogen houden en die ambitie hoeft niet naar beneden als de raad voor een ander systeem kiest."

En dat de raad de wens van het volk volgt om naar een ander systeem te gaan, is helder. Zowel PvdA als D66 bevestigen hun eerdere standpunt om daar gehoor aan te geven, waarmee een ruime raadsmeerderheid wordt behaald. "We hebben gezien dat de uitvoering echt niet optimaal was", constateert Mattijs Loor (D66). "Het is zaak dat er nu een systeem komt waar wel draagvlak voor is. Als meer dan de helft van de inwoners de manier van afval inzamelen niet steunt, kan die ook gewoon niet werken."

Bij PvdA en GroenLinks overheerst teleurstelling. "Wij hadden de hoop dat de inwoners na een half jaar genoeg verbetering hadden gezien om toch met diftar door te willen gaan", zegt Vincent Bouma (PvdA). Waarom het dan niet gelukt is de burger daarvan te overtuigen? "Als we dat wisten hadden we er wel wat aan gedaan", merkt Bouma nuchter op. "Ik denk dat we onvoldoende duidelijk hebben kunnen maken dat de hoeveelheid restafval omlaag is gegaan en voor veel mensen de afvalstoffenheffing veel lager uitviel."

'Burger ziet consequenties niet'

Muriël Simonis (GroenLinks) meent dat veel inwoners niet goed weten waar ze nu precies voor gestemd hebben en ook de gevolgen niet overzien. "Als de vraagstelling en consequenties helder waren geweest, is de kans groot dat de uitslag anders was."

Als het aan Elfrink ligt, gaan de containers 'onmiddellijk' van het slot. "Dat kan de wethouder met een druk op de knop vandaag nog doen." Vervolgens moet de stad overstappen op een systeem van nascheiden, betoogt Elfrink. Daarbij worden plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken (pmd) en restafval achteraf door machines gescheiden. "Veel beter voor het milieu en bovendien goedkoper."

"We gaan de wijken weer leefbaar maken en dit is stap één", besluit Elfrink vol bravoure. Volgende week woensdag zal de gemeenteraad verder spreken over de gevolgen van het referendum.

