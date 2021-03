Huizenprijzen door het dak in de gemeente Bronckhorst

"De vraag is momenteel hoger dan het aanbod. Bijna alles is verkocht", zegt makelaar Pieter Gerrits uit het centrumdorp Hengelo in de gemeente Bronckhorst. Bronckhorst is momenteel zeer in trek om er een huis te kopen. En dat merk je natuurlijk aan de prijs die je voor een huis moet betalen.

Gerrits wijdt die forse stijging van de huizenprijzen aan een aantal factoren.

Bekijk de tv-reportage. De tekst gaat daaronder verder.

"De huizenprijzen zijn nu hoog vanwege de lage rente", aldus de makelaar. Huizenkopers kunnen daardoor een hogere hypotheek nemen en meer voor een huis neertellen. Maar er is meer. Zo is er ook de invloed van het coronavirus.

"De druk naar het platteland wordt daardoor groter. De trek naar de stad neemt af." Daarnaast speelt een grote rol, dat de gemeente Bronckhorst gewoon een aangename plek is om te wonen. "Ik denk dat het een aantrekkelijk gebied is. Je zit toch relatief dicht bij de snelwegen. De voorzieningen zijn hier goed. Overal ligt glasvezel en het is landschappelijk toch ook een mooie streek."

Zie ook: Huizenprijzen gaan door het dak; kijk hier voor jouw gemeente

Toch zijn de stijgende huizenprijzen in Bronckhorst ook reden tot zorg: "Zorgen zijn er zeker", zegt wethouder Evert Blaauw. "Er is veel druk op de woningmarkt. Voor de verkopers van de woningen lijkt het prachtig, maar voor de woningzoekenden is het dramatisch. Want er is natuurlijk heel weinig te koop."

En dus zal er wat moeten gebeuren aan die woningmarkt. Voor de hand ligt om meer te gaan bouwen. "We zien nu dat we van krimp toch een lichte groei hebben in Bronckhorst. Het afgelopen jaar hebben we wat meer inwoners gekregen. Ik denk dat we gestegen zijn met 40 tot 50 inwoners. Dat kun je weinig noemen, maar als je van een krimpregio naar stabiel of zelfs weer groei gaat, dan zul je daar aan woningen wat aan moeten doen."

Nieuwbouw noodzakelijk

Het afgelopen jaar zijn er in Bronckhorst al 150 woningen bijgebouwd. "Dat zal nog intensiever moeten gaan gebeuren. langzaam maar zeker zullen er ook uitbreidingszones moeten gaan komen waar we ook woningen zullen moeten gaan toevoegen, zodat we aan onze inwoners tegemoet kunnen komen."

De wethouder wijst er op dat de overspannen woningmarkt niet een, twee, drie opgelost zal zijn. "Nee, nee, voordat een bouwplan klaar is ben je tweeëneenhalf jaar verder voordat er stenen gestapeld gaan worden." Dat betekent, aldus de wethouder, dat er de komende tijd volop bouwplannen gemaakt moeten worden.