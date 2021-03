Melvin was profvoetballer, maar werkt nu in de zorg

Als profvoetballer heeft Melvin Kolf altijd zijn stinkende best gedaan. Nadat zijn profcontract niet verlengd werd, is hij verder gegaan in de zorg. Voor buitenstaanders misschien een onverwachte keuze, voor hem een logische stap. Vandaag praat hij via een internetverbinding met koningin Máxima over zijn werk.

Omdat hij voor alle Gelderse profclubs heeft gespeeld, is Melvin als bekende Gelderlander een opvallende nieuwe collega in de zorg. Daarom wilde hij zijn carrièreswitch extra glans geven en dat lijkt te lukken.

Melvin is gewend te pieken, dus kiest hij voor een ambitieus project. Via de website ontdekdezorg.nl worden nieuwe collega's gezocht en Melvin gaat gaat de zoektocht keihard ondersteunen. Vandaag heeft hij via internet daarover een gesprek met Máxima. Melvin wil best bekennen dat hij daar nerveus van wordt, maar als profvoetballer leerde hij hoe daar mee om te gaan.

"Je weet waar je rustiger van kan worden. Dat kan een moment zijn voor jezelf. En vlak voor dat gesprek met de koningin ga ik dat doen. Gewoon net alsof je vlak voor een topwedstrijd staat. Omdat ik dat weet, ben ik ook niet echt zenuwachtig. Alleen een stukje gezonde spanning, zeg maar."

Zorg niet van een vreemde

Melvin snapt dat er mensen zijn die misschien wat verbaasd zijn als ze horen dat hij voor de zorg heeft gekozen. Hij wil best uitleggen waar zijn motivatie vandaan komt.

"Ik heb zelf een moeilijke jeugd gehad. Ben opgevoed door mijn moeder die heel weinig geld had. Maar ze gaf zoveel liefde en dat is het belangrijkste. Daardoor help ik graag mensen. En als je samen als zorgmedewerkers en patiënten deze coronatijd goed doorkomt, dat zou ik top vinden.

