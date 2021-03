Hoger onderwijs wil zo snel mogelijk open met sneltesten

Rector Han van Krieken van de Radboud Universiteit in Nijmegen hoopt zo snel mogelijk weer open te kunnen. Hij denkt dat het doen van sneltesten daarbij kan helpen.

"Als mensen twee keer in de week thuis sneltesten, zijn ze behoorlijk veilig om naar de campus te komen. We zien dat nu bij de experimenten bij popconcerten en congressen. Wij gaan als het goed is de komende weken zelf ook sneltestexperimenten doen en ik hoop dat dat extra ruimte biedt. Wij zijn er klaar voor", benadrukt Van Krieken.

Studenten willen naar de campus

De hogescholen wachten nog wel op toestemming om zelf met sneltesten te experimenteren. Volgens de rector hebben studenten het hard nodig om weer naar de campus te kunnen. "Het is echt ontzettend naar als je weinig anderen kunt zien, alsmaar op je kamer zit en niet naar die campus kunt om te studeren of onderwijs te krijgen."

Rector Han van Krieken van de Radboud Universiteit. Foto: Omroep Gelderland

Van Krieken hoopt dat het kabinet inziet dat heropening veilig kan. "We hebben laten zien bij de vorige lockdown dat er nauwelijks besmettingen op de campus hebben plaatsgevonden."

Kijken naar wat wél kan

Ook de Nijmeegse studentenvakbond AKKU hoopt dat er meer gekeken wordt naar wat wél mogelijk is. Voorzitter Menno Uphoff verwijst daarbij ook naar zo'n pilot met sneltesten. "Het duurt erg lang voor de pilot met zelftesten kan gaan starten. We vinden het wel heel belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de voorwaarden van zo'n pilot. Je kunt niet zomaar de coronaregels loslaten."

Maar juist met alle coronaregels is er veel meer mogelijk dan dat er nu gebeurt, vindt Uphoff. "Tot december had iedereen ongeveer één dag per week fysiek les, en toen zijn we nooit een brandhaard geweest. Het fysieke onderwijs moet zo snel mogelijk terugkomen."

Open voor één dag

Er was al volop gewerkt aan het weer mogelijk maken van fysiek hoger onderwijs, al was het maar voor één dag in de week. “Daarvoor moet je zowel de student, als de docent als het leslokaal in roostering brengen”, zo zegt een woordvoerder van de Christelijke Hogeschool Ede.

“Begin dit collegejaar hebben we daarbij bovendien de eerstejaars wat voorrang gegeven, omdat die nog maar net gestart waren en nog niet veel mensen kenden. Dat soort zaken hebben we nu opnieuw naar gekeken: hoe zorg je ervoor dat alle studenten profiteren van meer openstelling?”, aldus de woordvoerder.

Maar die voorbereiding kan voor nu weer even in een la, want versoepeling zit er nog niet in. Dat gaat het kabinet naar verwachting dinsdagavond tijdens de coronapersconferentie officieel kenbaar maken.

Desastreus

Studentenvakbonden zijn teleurgesteld dat studenten nog niet naar de campus kunnen. “Het zou echt desastreus zijn. Wordt het dan pas mei of juni? Dan geef je 750.000 studenten op. Er zijn dan vooral nog tentamens en herkansingen. Dan is er niet veel onderwijs om naar terug te keren”, zegt voorzitter Dahran Çoban van het Interstedelijk Studenten Overleg.

