Geen straf voor veroorzaken ongeluk Elspeterweg Nunspeet

De rechtbank legt geen straf op aan een 67-jarige man uit Vaassen voor het veroorzaken van verkeersongeluk in Nunspeet. Volgens de rechtbank is sprake van verontschuldigbare onmacht, waardoor de man wordt ontslagen van alle rechtsvervolging, zo laat de rechtbank weten.

Op 3 april 2019 vond een verkeersongeval plaats op de Elspeterweg buiten de bebouwde kom van Nunspeet. Bij het ongeval waren 3 personenauto’s betrokken. Er raakten 3 personen gewond, onder wie de man zelf.

Apneu

De rechtbank gaat er vanuit dat de man – terwijl hij de auto bestuurde – een wegraking heeft gehad waardoor hij de macht over het stuur verloor en op de andere weghelft terecht is gekomen. De artsen constateerden in augustus 2019, ongeveer 4 maanden na het ongeval, is het apneusyndroom bij de man. Slaapapneu kan ervoor zorgen dat een persoon microslaapjes heeft zonder dat hij het zelf doorheeft. Volgens de rechtbank is het aannemelijk dat de man al aan dit syndroom leed tijdens het ongeval. Dit syndroom bouwt zich namelijk tijdens een langere periode op. Van een andere medische oorzaak voor het ongeluk is niet gebleken.

Verontschuldigbare onmacht

De rechtbank vindt het verder voldoende aannemelijk dat de man rond het ongeval door het apneusyndroom een microslaapje heeft gehad. Ze oordeelt dat de man – zonder dat hij dat merkte – daardoor de macht over het stuur verloor. Verder is aannemelijk geworden dat hij zich de kans op een dergelijk microslaapje in de periode van het ongeval niet bewust was of had moeten zijn, zodat sprake is van verontschuldigbare onmacht.

De rechtbank oordeelt dat niet kan worden bewezen dat het ongeval is te wijten aan de schuld van de man, zodat hij van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 wordt vrijgesproken.

Wel wordt bewezen dat dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994. De man was een korte tijd afwezig, verloor hierdoor de controle over het stuur en kwam met zijn auto op de rijstrook van het tegemoetkomend verkeer terecht waar hij een ernstig ongeval veroorzaakte. Door dit gedrag heeft verdachte gevaar op de weg veroorzaakt in de zin van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.