Bewoners kritisch op bouwplannen in Etten

"Uit onderzoek bleek dat er op de korte termijn, in de komende drie tot vijf jaar, behoefte is aan 26 woningen", aldus Henk Ruessink van het Actiecomité Groene Grens Etten. "Op het moment van het onderzoek lag er al een bouwplan voor 28 woningen in de buurt van de voetbalvelden. Dan is het in onze ogen onnodig op het groen aan de Palmlaan en Strik te gaan bouwen." De actiegroep benadrukt dat het niet tegen bouwplannen is: "De noodzaak ervoor is er ook, om Etten toekomstbestendig te maken. Maar we vinden het geen goed idee daar een uniek stukje coulisselandschap voor in te ruilen. De oude boerderij die er bij staat is een gemeentelijk monument. Het landschap daaromheen moet behouden blijven, voor we er over tien of twaalf jaar spijt van krijgen."

De Groene Grens Etten geeft aan dat er gekeken moet worden naar het plan voor woningen bij het voetbalveld om aan de behoefte voor woningen te voldoen op de korte termijn. "Voor de langere termijn komt de locatie van de huidige basisschool en gymzaal in beeld”, legt Ruessink uit. "Als dan straks blijkt dat woningbouw niet nodig is, wordt er daar een parkje aangelegd. Terwijl we dan het groen aan de Palmlaan en Strik hebben opgeofferd." Het actiecomité wil volgens Ruessink graag met Oude IJsselstreek in gesprek: "We willen graag meedenken, zodat het een plan van en voor Etten wordt. Maar haal het plan voor bouwen op dit stuk historische grond van tafel."