Vitesse stelt met Duitser Ebbert nieuwe hoofd scouting aan

Daniel Ebbert is door Vitesse vastgelegd als het nieuwe hoofd van de scouting. De Duitser komt over van SV Wehen 1926 in Wiesbaden en volgt bij de Arnhemse club Marc van Hintum op die eind vorig jaar na een verschil van inzicht vertrok.

De 32-jarige Ebbert, die volgende week al begint bij Vitesse, werkte bij SV Wehen in dezelfde functie. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor alle wedstrijdanalyses. Hij tekent in Arnhem een contract de zomer van 2023..

Met de komst van Ebbert neemt het aantal Duitse trainers op belangrijke posities binnen de Gelderse club verder toe. Trainer Thomas Letsch, technisch directeur Johannes Spors en assistent-trainer Jan Fiesser zijn al werkzaam bij Vitesse. Onlangs haalde Spors met de Duitser Marcel Klos ook een extra werknemer binnen die hem helpt bij technische zaken.

Ebbert is al ruim tien jaar werkzaam in het voetbal. Hij deed ervaring op bij onder meer FC Hansa Rostock, MSV Duisburg, Arminia Bielefeld en FC Koln, de club uit zijn geboortestad. Bij FC Hansa Rostock en SV Wehen 1926 Wiesbaden was hij de afgelopen jaren Hoofd Scouting. Ebbert heeft gestudeerd aan de Sport Universiteit in Keulen.

De Duitser kijkt uit naar zijn avontuur bij Vitesse. "Ik heb waanzinnig veel zin om onderdeel uit te gaan maken van Vitesse. Ik ben erg onder de indruk geraakt van de voetbalvisie en -filosofie die in korte tijd is uitgewerkt binnen de club. Samen met mijn scoutingsteam wil ik een bijdrage leveren aan de prestaties.”

Innovatief

Technisch directeur Johannes Spors is blij dat de vacante positie weer ingevuld is: “We hebben zorgvuldig verschillende kandidaten doorgenomen en gesproken. Daniel bleek de beste kandidaat en we zijn blij dat hij deze uitdaging met beide handen aangrijpt. Hij is modern en innovatief in zijn werk- en denkwijze. Ook onderschrijft hij onze voetbalfilosofie. Met zijn opgedane aantoonbare ervaring en kwaliteit is Daniel een welkome versterking voor onze scoutingsafdeling.”

Van Hintum vertrok bij Vitesse na een verschil van inzicht met de clubleiding. Hij werkte veel samen met Janus van Gelder en ook Maurice Keulemans die ook via de zijdeur afscheid namen bij de Arnhemse club.