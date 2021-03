Ruzie om lege flesjes bier werd man (30) fataal

Ze waren altijd samen, chillen, een biertje drinken. Dikke vrienden, totdat het mis ging in de nacht van 24 op 25 augustus 2019. De verdachte maakt een aantal boze opmerkingen tegen zijn beste vriend. Of hij de lege bierflesjes niet kan helpen opruimen, want de gezellige avond die ze hebben gehad is voorbij. Het is twee uur 's nachts en de verdachte wil naar bed. Maar zijn vriend neemt aanstoot aan de opmerkingen van de verdachte.

"Hij kwam op me af als een dolle stier", aldus de verdachte tegen de rechtbank. Ze duwen en trekken aan elkaar, totdat de verdachte met zijn linker vuist twee klappen uitdeelt. Het slachtoffer valt op de grond.

Scheur in bloedvat

De Culemborger rent in paniek zijn huis uit, terwijl de twee andere aanwezige vrienden het slachtoffer proberen te helpen. Die heeft inmiddels geen hartslag meer, en wordt door een van hen gereanimeerd. Even later komt een ambulance die het slachtoffer naar het ziekenhuis in Utrecht brengt. Daar overlijdt hij korte tijd later. Volgens de officier van justitie blijkt uit onderzoek op het lichaam dat hij is overleden als gevolg van de klappen.

Door het geweld ontstond er een scheur in een bloedvat, met een hersenbloeding tot gevolg. "Het slachtoffer is mishandeld, door met kracht tegen zijn hoofd te stompen dan wel te slaan, waardoor hij is overleden", aldus de officier van justitie.

Kort lontje

De verdachte geeft tot dat hij de klappen heeft uitgedeeld. Volgens hem was zijn beste vriend vervelend die avond, hij had drank en cocaïne op. "Zoals hij op mij afgestormd kwam, nadat ik tegen hem zei dat hij zijn lege flesjes bier op moest ruimen, zo heb ik hem nog nooit eerder gezien". De man geeft toe dat hij door zijn ADHD en zijn manier van spreken misschien wel heel direct overkwam. Hij geeft ook toe een kort lontje te hebben, en zegt dat het er in de vriendengroep nogal eens ruw aan toe ging.

Hij heeft spijt van wat hij heeft gedaan, en wil hard gaan werken om de duizenden euro's aan vorderingen van de ouders van het slachtoffer te gaan betalen.

Bedreigingen

De moeder van het slachtoffer legde in de rechtbank een verklaring af. "Op de avond van 24 augustus 2019 zag ik hem voor het laatst. Hij kwam net onder de douche vandaan en rook lekker. Hij had een nieuw shirtje aan en ging lekker chillen met zijn vrienden. Hij ging de voordeur uit, vier dagen later kwam hij via de achterdeur weer binnen in een kist."

De verdachte en zijn vriendin moesten noodgedwongen verhuizen. Ze werden bedreigd door de vrienden van het slachtoffer. Ook maandag bij de rechtbank was er een gespannen sfeer tussen beide partijen. Onder begeleiding van de parketpolitie zijn ze in groepjes uit het gerechtsgebouw begeleid.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.