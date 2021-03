Kabouterroutes in Doetinchem zijn geopend

De Doetinchemse VVV heeft in samenwerking met ondernemers en kasteel Slangenburg vrijdagmiddag twee kabouterroutes geopend in Doetinchem. Jonge én oude wandelliefhebbers kunnen rond De Slangenburg en in het centrum lopen om zo meer te weten te komen over de stad en de daar woonachtige kabouters.

"Kinderen leren door middel van de route van kleins af aan al iets over de plaats waar de route doorheen loopt", vertelt Joske Elsinghorst-Van Huet, bedenker van de kabouterroute. Eerder maakte ze in het oosten van de regio al enkele soortgelijke routes, wat reden was voor de Doetinchemse partijen om haar te benaderen: "Met dit initiatief leren we kinderen op een laagdrempelige manier iets over de stad", zegt Elsinghorst-Van Huet. De routes zijn een samenwerking tussen onder andere ondernemers, kasteel Slangenburg en de VVV. De eerste kabouterroute werd vrijdagmiddag gepresenteerd in het Stadsmuseum bij het centrum, even later volgde een tweede presentatiemoment bij de Slangenburg.

De Doetinchemse wandelroutes zijn volgens Elsinghorst-Van Huet uniek: "Dat twee routes in één boekje zitten hebben we nog nooit gedaan." Aan de route door het centrum van Doetinchem doen ondernemers mee door in de etalage van hun winkel een uniek deurtje te plaatsen. De bedenker is enthousiast over de aanpak: "Ik vind de combinatie van een route door het Doetinchemse centrum en een route langs het kasteel heel speciaal."

Negen routes

In totaal zijn er nu negen kabouterroutes in de Achterhoek. De tiende is al in de maak en zal deelnemers door Lievelde leiden. Mogelijk verlaat het initiatief zelfs de regio: "Maar ik werk heel graag eerst in de Achterhoek", vertelt Elsinghorst-Van Huet. "Als de Achterhoek een goede dekking heeft kunnen we daarbuiten ook aan de slag."