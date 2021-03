Toekomst bibliotheek houdt de gemoederen flink bezig: 'Dit moet blijven'

De bibliotheek zit nu drie jaar op deze locatie in het centrum van het dorp. Vanwege corona is de bieb enkele dagen in de week open om boeken terug te brengen en te lenen. "Dat kan op bestelling of we geven een verrassingspakket mee", vertelt bibliotheekmedewerker Nanni van Vegten. "Veel mensen kunnen niet wachten totdat de bieb weer open mag."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Ontmoetingsplek

Het gebouw is ook een ontmoetingsplek voor veel mensen. Bovendien worden er computercursussen gegeven en is er veel aandacht voor het bestrijden van de laaggeletterdheid.

"Dit moet blijven!", zegt een mevrouw die net weer een stapeltje boeken heeft gehaald, stellig. "Er is al zo weinig hier in Westervoort en dan zou de bieb ook nog verdwijnen?" Ze schudt haar hooft. "Ik hoop dat de bezuinigingsplannen niet doorgaan."

In december werd bekend dat Westervoort onder preventief toezicht zou komen van de provincie. Dit betekent dat de gemeente niet zomaar geld uit mag geven en een herstelplan moet maken om de begroting sluitend te krijgen.

Klem

In het plan staat dat de gemeente onder andere van plan is om vanaf 2023 vijftig procent te bezuinigen op de activiteiten van het bibliotheekwerk. "Daar kun je eigenlijk geen bibliotheek meer van runnen", aldus directeur Frölich. "Bovendien kost een hoog percentage laaggeletterden de gemeente veel geld, dus zouden ze juist moeten investeren in de bestrijding ervan. Maar de gemeente zit klem en moet nu vooral die begroting weer op orde zien te krijgen."

Hij hoopt daarom dat er vanuit het rijk of de provincie aandacht komt voor de bibliotheken. "Er wordt ook gelobbyd in Den Haag. "Hopelijk komt daar nog wat geld beschikbaar en is het dan nog niet te laat voor onze bibliotheek."

