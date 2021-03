Doodgebeten zwaan Zorro moet museumstuk worden

Meer dan tien jaar was Zorro aanwezig in het natuurgebied Jufferswaard in Renkum, tot hij afgelopen weekend werd doodgebeten door een hond. "Het was een deugniet die veel achter de vrouwen aanging. Als er ergens een koppeltje zwanen was, was Zorro daar als eerste bij. Dan ging hij vechten met het mannetje en bracht hij dat mannetje weg. Die zagen we dan niet meer terug", zo vertelt hobbyfotograaf Karel Noy die de zwaan al lange tijd fotografeerde.

"Iedereen kende Zorro", sluit Lambert van Gils aan. Hij blogt al een tijdje over Zorro. Nu moet zijn laatste blog over het dier geschreven worden. "Daarin probeer ik de honderden reacties die er nu zijn samen te vatten, zodat alle liefhebbers van Zorro aan het woord komen. Mijn laatste woorden? Zorro was een lieveling van iedereen, een huisdier van duizenden mensen. Nu is hij doodgebeten door het huisdier van één familie."

En omdat hij zo populair was wil Van Gils nu onderzoeken of Zorro toch onder de mensen kan blijven. Hij kent een preparateur uit Renkum die het dier op kan zetten. "We gaan onderzoeken of hij dan in het informatiecentrum van Stichting Renkums Beekdal kan worden tentoongesteld." Mogelijk komt daar een bordje bij om mensen duidelijk te maken dat ze hun hond aangelijnd moeten houden.

Zorro vocht zich in relatie met zwanenpaar

De dood van Zorro brengt een hoop teweeg. Op sociale media stromen de reacties binnen. Iedereen kent wel een verhaal over de zwaan, die berucht was over zijn relaties. Zo kreeg hij het voor elkaar een trio te vormen met een ander zwanenpaar. Hij vocht zich echt in die relatie.

Dat was knap, want zwanen zijn over het algemeen monogaam. Hij bracht elf jongen voor met die witte zwanen. Toen de relatie over was, was hij weer alleen. Toch was hij de laatste tijd weer aan het sjansen met een ander stel in het gebied.

Zorro achter de witte zwanen aan. Foto: Karel Noy

'Heel erg triest'

Wilma van den Boogert van de dierenambulance Nederrijn vindt het een triest verhaal dat Zorro er nu niet meer is. "Hij is hier al jaren en is door een behoorlijk grote hond doodgebeten. Dat is heel triest. Zeker omdat het in een natuurgebied is waar honden moeten worden aangelijnd. Ik zie dat zijn dood voor een hype op Facebook zorgt. Mensen vinden het afschuwelijk."

Wilma van den Boogert van de dierenambulance Nederrijn. Foto: Omroep Gelderland

