GLD doc - Keerpunt Corona

Deze documentaire gaat over drie mensen die door de corona-pandemie hun leven radicaal hebben veranderd. Een jaar geleden zien Wilfred Hoed, Albert Kersten en Lourens Trimp zich gedwongen het roer om te gooien. Winkels moeten dicht, evenementen worden afgelast en van een feestavond in de horeca is al helemaal geen sprake meer. “Maar waar één deur dichtgaat, gaat altijd een andere deur open”, aldus Wilfred.

Wilfred Hoed is in februari 2020 nog suikerbakker en maakt zijn eigen snoepgoed dat hij verkoopt in de winkel van Lekkers en Zo in Doesburg. Hij geeft ook demonstraties snoepmaken, maar daaraan komt in maart vorig jaar – door afstandsregels en winkelsluiting – een eind.

Albert Kersten is eigenaar van Spykersound. Als hij februari 2020 een beurs in Utrecht van licht en geluid wil voorzien krijgt hij een telefoontje met de mededeling dat het evenement wordt afgelast. Het domino-effect van die eerste afzegging volgt snel. In 2020 wordt geen enkel groot evenement meer georganiseerd.

Lourens Trimp is clubdeejay en heeft vorig jaar een volle agenda. Maar op zaterdag 14 maart 2020 draait hij voor 't laatst. Dan gaat de horeca op slot en is er geen feest meer dat hij op stelten mag zetten. Trimp ziet zijn inkomsten verdampen, en hoewel er in augustus nog heel even een kleine opleving is, heeft hij dan al gekozen voor een andere job.

Trimp wordt pakketbezorger bij PostNL, Albert Kersten brengt nu 's nachts als vrachtwagenchauffeur het brood naar vestigingen van een supermarkt en Wilfred Hoed verkoopt zijn suikerbakmachines en verdient nu de kost als webdesigner en reparateur van computers. “Soms moet je eerst vegen, voordat je weer leuk werk kunt doen”, aldus Kersten. Het is een verhaal van drie mensen die de vervelende omstandigheden naar hun hand wisten te zetten en op hun pootjes zijn terechtgekomen.

De documentaire Keerpunt Corona is op 30 maart om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland. De documentaire online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.