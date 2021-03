Wees netjes als je de natuur ingaat (en dat doe je zo)

Natuurorganisaties roepen op de regels die gelden in natuurgebieden beter na te leven. Wat zijn die geschreven en ongeschreven regels? En wat is de boete als je regels overtreedt? We zetten het op een rij.

1. Blijf op de paden. Daarmee voorkom je dat kwetsbare planten worden vertrapt. Bovendien jaag je verschillende diersoorten dan niet de stuipen op het lijf. Verstoring kan er onder meer toe leiden dat broedvogels hun nesten verlaten, waardoor eieren niet uitkomen of de jongen het niet overleven.

Boete: vanaf 100 euro

2. Natuurgebieden zijn (over het algemeen) opengesteld van zonsopkomst tot zonsondergang. Als het donker is, is het bos van de dieren.

Boete: 100 euro

3. Laat geen afval achter in de natuur. Kapotte paraplu’s, lege chipszakjes en bananenschillen. Met zijn allen laten we heel veel rommel achter in de natuur. Het duurt vaak vele jaren voor onze rondslingerende troep is opgeruimd door de natuur zelf. In die tussentijd kunnen dieren er ziek van worden of zelfs door overlijden. Ruim je rommel dus op.

Boete: minimaal 300 euro - plus eventueel de opruimkosten

4. Honden zijn op de meeste plekken welkom in de natuur, maar dan wel aangelijnd. Ieder jaar vallen reeën, vogels en andere dieren ten prooi aan loslopende honden. Wil je je hond niet aan de riem? Laat je viervoeter dan uit in een hondenlosloopgebied.

Boete: 100 euro (of zelfs honderden euro's als je hond achter wild aan zit)

5. Heb je een mooie natuurfoto, wees bij het publiceren van je foto’s terughoudend met het delen van je locatie. Zeker als het gaat om zeldzame planten en dieren trekt jouw foto soms tientallen andere natuurfotografen naar de plek. Planten en dieren hebben hieronder te lijden.

Boete: 0 euro

Bekijk de video van BuitenGewoon met boswachter Clara Wilken van Geldersch Landschap en Kasteelen.