Moordverdachte Tonnie E. en advocaat komen niet opdagen

De schermen van de videoverbinding in de rechtszaal in Arnhem bleven maandagochtend leeg. Moordverdachte Tonnie E. en ook zijn advocaat kwamen niet opdagen bij de regiezitting in 'de zaak Shelley'.

E. wordt ervan verdacht dat hij zijn vriendin Shelley op gruwelijke wijze om het leven heeft gebracht met meerdere messen. De vrouw lag in juni vorig jaar dood in haar appartement in Ede.

Bij aanvang van de regiezitting werden de rechters in de zaak verrast. Eerst bleek dat Tonnie E. niet uit zijn cel zou komen om plaats te nemen achter de videoverbinding tussen de rechtbank in Arnhem en de PI in Alphen aan de Rijn.

Vervolgens was het wachten op zijn advocaat. Na meerdere telefoontjes met het advocatenkantoor werd duidelijk dat ook hij niet zou komen. De voorzitter van de rechtbank meldde dat aan de verdediging toch echt duidelijk was gecommuniceerd dat er vandaag een regiezitting op de rol stond, waarbij de voortgang in de zaak zou worden besproken.

Aanvullend onderzoek

De advocaat van E. wil een eigen aanvullend onderzoek laten doen op het onderzoek van het Pieter Baan Centrum. Zijn cliënt zat daar rond de jaarwisseling ter observatie.

Hoewel de verdachte en zijn advocaat maandag niet kwamen opdagen, zal de zaak geen verdere vertraging opleveren. Op 17 mei staat nog een pro-fomazitting gepland, en op 12 juli zal de zaak dan echt beginnen met de inhoudelijke behandeling.

Tijdens die inhoudelijke behandeling wil de advocaat van Tonnie E. zowel de onderzoekers van het Pieter Baan Centrum als degene die zijn eigen onderzoek uitvoert, horen.

