Scheiden afval levert zeker 60 euro per huishouden per jaar op

Per zak betalen voor je eigen restafval? In Arnhem wordt deze maandag bekend of dat de uitkomst is van het referendum dat vorige week is gehouden. Volgens een deskundige is een gemeente met een diftarsysteem goedkoper uit dan een gemeente die dat niet heeft.

Maarten Goorhuis van de Koninklijke NVRD, de Nederlandse Vereniging voor afval en reinigingsmanagement: "Gemeenten die diftar hebben ingevoerd, zijn verreweg goedkoper uit dan gemeenten die dat niet hebben. Dat scheelt zo'n 60 tot 70 euro per huishouden per jaar."

Volgens Goorhuis voelt een burger het dus direct in de portemonnee: "Hoe meer je je best doet, hoe groter het voordeel is dat je individueel als burger hebt. Als je er met de pet naar gooit, als je niet bereid bent je afval te scheiden, dan zul je duurder uit zijn."

Verandering zorgt voor weerstand

Op dit moment moeten inwoners van Arnhem 80 eurocent betalen per zak restafval die ze in een afgesloten container gooien. Dat systeem leidde tot zoveel verzet dat er in een referendum over gestemd kon worden. Daarbij zouden dan ook de ondergrondse containers weer open kunnen zonder pas en de openingen weer geschikt worden gemaakt voor grote zakken van 60 liter. Nu kan er 30 liter in zo'n betaalde zak.

Zie ook: Wel of niet betalen per afvalzak? De Arnhemmer mag het zeggen

Het referendum toon volgens Goorhuis wel aan dat het afvalsysteem de gemoederen bezighoudt: "Diftar bestaat in ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten. Maar wat je vaak ziet, als een gemeente iets gaat veranderen aan het inzamelsysteem, ja verandering geeft weerstand, dan vinden we daar iets van."

Bovendien moet iedereen er altijd even aan wennen: "De eerste tijd is het vaak ook lastig, moeten mensen er aan wennen, is er vaker sprake van bijplaatsingen, meer zwerfvuil. Dan moet de gemeente dus meer moeite doen om dat weer goed te krijgen."

Vanochtend maakt burgemeester Ahmed Marcouch de uitslag van het referendum bekend.

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Maarten Goorhuis: