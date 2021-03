Elfrink helemaal klaar met 'gezemel' over sfeer in Arnhemse politiek

SP-voorman Gerrie Elfrink is helemaal klaar met 'al dat gezemel' over sfeer en persoonlijke verhoudingen in de Arnhemse gemeenteraad. Volgens hem wordt er door politici en journalisten een karikatuur gemaakt van het politieke klimaat in de Rijnstad.

"Die maskeert welke enorme keiharde belangentegenstellingen er eigenlijk onder liggen", vervolgt Elfrink. "Kennelijk is het streven om er een kleffe gehaktbal van te maken, waarbij iedereen net moet doen of die niet bestaan. Alsof de keuzes die daar wel of juist niet gemaakt worden, geen ingrijpende gevolgen hebben voor het leven van de mensen in de stad."

Onlangs viel de coalitie voor de tweede keer deze bestuursperiode omdat hun voormalig partners vinden dat er slecht valt samen te werken met D66. Hun houding en toon zou niet goed zijn. Na die breuk ging het gesprek inderdaad weer regelmatig over de verstoorde relaties binnen het stadhuis en de vele gevallen wethouders en politieke breuken die Arnhem al jaren kenmerkt.

'Vroeger namen wethouders verantwoordelijkheid'

Een makkelijke analyse, vindt Elfrink dat. "Vroeger namen PvdA-wethouders hun verantwoordelijkheid als het niet meer ging", verwijst de SP'er naar de jaren waarin die partij groot was in Arnhem en de nodige bestuurders voortijdig afscheid namen.

"En anders zorgde de partij en fractie er wel voor dat ze dat toch deden. Het was 12 jaar geleden ondenkbaar geweest dat Martien Louwers was blijven zitten", doelt hij op het aanblijven van de wethouder na de discriminatieaffaire waarbij onder haar verantwoordelijkheid een rapport dat discriminatie aantoont jaren onder de pet werd gehouden. De rel was wel 'de druppel' voor de coalitieval. D66 trok als enige coalitiepartner de steun voor Louwers in.

"Weet je wat een wethouder aan salaris ontvangt?", vraagt Elfrink. "En wat ze krijgen als ze het een jaar volhouden en dan stoppen? Dan krijgen ze drie jaar en vier maanden doorbetaald. Waarom? Zodat ze af kunnen treden als het ambt daar om vraagt."

'Weggezet als sfeerverziekers'

Maar dat benul is helemaal weg in Arnhem, ziet Efrink. "Als de sfeer maar die van keeping up appearances is. Mensen die pijnlijke zaken aan de oppervlakte brengen waardoor lastige keuzes gemaakt moeten worden, zien ze liever niet verschijnen. Die worden weggezet als sfeerverziekers."

"Precies ook wat Renske Leijten en Pieter Omtzigt te horen kregen", verwijst Elfrink naar de Kamerleden die een voortrekkersrol hadden in de kindertoeslagenaffaire. "Maar waar draait het in de politiek eigenlijk om?", vraagt hij zich af. "Of waar zou het om moeten draaien?"

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier