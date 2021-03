Kledingwinkels uit Groesbeek openen samen een outlet: 'Het gaat hier onder de inkoopprijs weg'

De opening werd dit weekend verricht door wethouder Irma van de Scheur. Meerdere mode- en sieraadwinkels uit Groesbeek en Millingen bieden hun wintercollectie aan die ze de afgelopen periode niet of nauwelijks konden verkopen.

De winkel is mede dankzij subsidie van de gemeente tot stand gekomen. Ook legde de gemeente contacten met de eigenaar van het leegstaande winkelpand.

Centrummanager Freek Stevens beschrijft de staat van het pand, op het moment dat zij toestemming kregen om er in te trekken met hun outlet. “Het was een gestript gebouw, geen elektra, geen water en geen verwarming. Er stond water achterin het pand. Het was behoorlijk verwaarloosd. In het dorp besloten een paar ondernemers om het project een handje te helpen. Zo timmerde een lokale timmerman een pashokje. We hebben veel steun van alle kanten ontvangen waardoor het nu is zoals het is.”

Buitenkansjes

De eerste reacties van klanten - die na een reservering een uur mogen shoppen - zijn positief en enthousiast. Zowel over het initiatief, het assortiment en de prijsstelling. “Dit is een buitenkansje”, zegt een bezoekster. “Er hangen zulke mooie dingen tussen, zo’n kans krijg je niet zo vaak.”

Mode-ondernemer Henk Middendorp erkent: “Het gaat hier onder de inkoopprijs weg, natuurlijk is dat pijnlijk voor een ondernemer. Anderzijds maak je tenminste omzet, zodat het verlies van deze collectie verzacht wordt.”

“Ik ben aan het rondkijken, door ziekte ben ik flink afgevallen”, zegt een bezoekster terwijl ze met haar man overlegt. “Het is zolang geleden dat we wat in de winkel konden kopen. Het is toch belangrijk dat je kleding even kunt bekijken, kunt voelen en kunt checken of de kwaliteit goed is en de kleur goed. Er gaat niets boven fysiek winkelen, wat mij betreft.”