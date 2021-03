'Zorro is niet meer', hond bijt geliefde zwarte zwaan dood

De dierenambulance werd aan het einde van de middag opgeroepen naar natuurgebied de Jufferswaard. "Als je hoort dat het waarschijnlijk om Zorro gaat, dan schrik je wel even", zegt coördinator Wilma van den Boogert.

Eenmaal aangekomen bleek dat hulp niet meer mocht baten: de nek van de zwaan was gebroken. "Zorro liep al jaren kreupel en liep niet meer zo snel op het land", vertelt ze.

Uit de hand eten

De zwaan leefde volgens haar al jaren in de omgeving van Renkum. "Iedereen kent hem. Hij staat bekend als Zorro, omdat hij zwart is. Sommige mensen hadden zo'n band met Zorro, dat hij zelfs uit hun hand uit at."

De hond liep los op een plek waar dat is verboden. “De reden hiervoor is nu helaas maar al te bekend”, schrijft de dierenambulance Nederrijn op Facebook. Hondeneigenaren wordt gevraagd hun hond aan de lijn te houden, juist nu in het broedseizoen.

Uit de reacties onder het bericht blijkt dat Zorro een geliefde verschijning was in Renkum. Mensen plaatsen foto's van de zwarte zwaan in betere tijden. “Zo jammer, we zullen Zorro missen”, zegt een ander.