Vitesse mikt nog altijd op top drie: 'Een kans verprutst, maar niet onze laatste kans'

Na vier overwinningen op rij (drie in de competitie, één in de beker, red.) was de verwachting dat Vitesse zondag Willem II ook opzij zou zetten. En met AZ-PSV op het schema zou het bij een overwinning een prachtig weekend kunnen worden voor de Arnhemmers. Het liep alleen net even wat anders. Vitesse speelde slordig, koos vaak voor de verkeerde oplossing en mocht eigenlijk blij zijn dat Willem II niet met drie punten Arnhem verliet.

"We begonnen echt heel slecht", erkent verdediger Jacob Rasmussen. "We verloren de bal veel te vaak op de verkeerde plek. Daarmee gaven we hen de kans om hoop te krijgen in deze wedstrijd. Ze kregen energie om te winnen en daar konden wij niet mee omgaan. We moesten ons daarna terugknokken in de wedstrijd, maar dat duurde te lang en daarna konden we niks meer."

'Blij met 0-0'

Willem II kreeg met Che Nunnely en Leeroy Owusu ook nog twee enorme mogelijkheden op een doelpunt en daarmee de overwinning. Zij kregen niet te missen kansen die wel mis gingen. "En dus mogen we blij zijn met de 0-0, want de tegenstander had de betere kansen", stelt trainer Thomas Letsch na afloop. "Het was vandaag niet mogelijk om te winnen, dan moeten we het maar met een punt doen. Natuurlijk is niemand daar tevreden mee, maar dit is wel beter dan verliezen."

'We willen top drie eindigen'

Vitesse pakte een punt en staat nu op 52 punten, drie achter PSV en AZ. En nog altijd vier voor op nummer vijf Feyenoord. De Deense verdediger Rasmussen weet precies wat Vitesse nu moet doen. "Wij zijn sporters, dus we willen aan blijven vallen. Ons doel is Europees voetbal en in de top drie eindigen. We hebben nog altijd zeven wedstrijden waarin 21 punten te halen zijn en we staan er maar drie achter. En ja, als zij er zeven winnen: dan gefeliciteerd. Maar dat zullen we nog wel eens zien."

Trainer Thomas Letsch baalt ook dat zijn team deze kans op de ranglijst niet verzilverd heeft. "Het positieve is dat de afstand met Feyenoord gelijk is gebleven, maar AZ is weer verder weg. Natuurlijk moeten wij winnen, dat is vandaag alleen niet gelukt. Er is nu één kans verprutst, maar het is zeker niet onze laatste kans."